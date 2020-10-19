Быстрый, стильный, автономный: троллейбусу Петербурга – 84 года

День рождения у одного из главных видов общественного транспорта Санкт-Петербурга: 21 октября 1936 года в городе на Неве были запущены «безрельсовые трамваи» - именно так называли троллейбусы, когда они впервые вышли на линию. За 84 года транспорт серьёзно технически эволюционировал. В наши дни вместительные, быстрые, комфортные троллейбусы петербургского Горэлектротранса перевозят почти полмиллиона пассажиров в сутки.

Первый появившийся на карте Ленинграда маршрут троллейбуса связал площадь Труда с Красной площадью (сейчас это площадь Александра Невского). Маршрутный указатель с соответствующими топонимами украшает лобовое стекло единственного в мире сохранившегося троллейбуса модели ЯТБ-1. Машина была обнаружена на дачном участке, восстановлена реставраторами Музея городского электрического транспорта и сейчас является жемчужиной коллекции. Жёлто-голубой троллейбус с деревянным корпусом – один из самый узнаваемых и запоминающихся посетителями музейных экспонатов. Такие же эмоции испытывали и первые пассажиры нового вида транспорта в 1936 году – троллейбусы с первых дней считались машинами «повышенной комфортности»: мягкие сиденья в салоне, а не деревянные лавки; на окнах – занавески; вход в салон – ограничен посадочными местами. К началу войны в Ленинграде работало уже пять маршрутов.

ЯТБ-1 из коллекции Музея ГЭТ в "командировке" в Москве

За 84 года троллейбусный транспорт эволюционировал. Существенным витком развития стал последовательный запуск с 2017 года маршрутов с использованием электробусов с динамической зарядкой – так называют троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Зарядка аккумуляторов таких машин происходит в динамике – прямо во время движения троллейбуса под контактной сетью с поднятыми токоприемниками. При этом на части маршрута, где отсутствует контактная сесть, применяется увеличенный автономный ход. Начиная с декабря 2017 по март 2020 петербургский Горэлектротранс запустил 8 маршрутов электробусов с динамической зарядкой, на линии работает 125 современных машин. Сегодня в нашем городе представлена крупнейшая в России маршрутная сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Это направление планируется развивать и дальше.

Троллейбус с увеличенным автономным ходом (БКМ-32100D)

2020-й год отмечен крупнейшим обновлением троллейбусного парка за последние годы. Так, в петербургский Горэлектротранс поступили 20 сочленённых троллейбусов особо большой вместимости Vitovt Max II (производства «Белкоммунмаш»), также начали обслуживать пассажиров троллейбусы «Адмирал» (производства «ПК Транспортные системы») из большой партии в 87 единиц. Всего же в этом году парк подвижного состава должен пополниться 142 новыми машинами, в том числе троллейбусами с увеличенным автономным ходом. Новые машины отвечают всем современным стандартам: они полностью низкопольные, удобные для посадки маломобильных пассажиров – людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками. Салоны оснащаются системами кондиционирования, мультимедийными комплексами, Wi-Fi-роутерами, usb-разъёмами для подзарядки мобильных устройств. Есть у «классических» троллейбусов и автономный ход для выхода из-под обесточенных участков контактной сети. Также на борту – камеры видеонаблюдения внутри и снаружи, система подсчёта пассажиропотока.

Троллейбусы поставки 2020 года: ПКТС 6281 "Адмирал" и БКМ 43303 Vitovt Max II

Эффективность выбранного Петербургом пути развития троллейбусной сети оценили зарубежные эксперты Международного союза общественного транспорта (МСОТ), представляющие крупнейшие троллейбусные системы Европы. Так, лидерство Петербурга в развитии троллейбусного движения признал международный эксперт по вопросам развития электротранспорта и соответствующих видов мобильности с 40-летним стажем Гюнтер Макингер (Gunter Mackinger), Австрия, назвавший Санкт-Петербург «троллейбусной столицей Европы».

Троллейбус маршрута №32 двигается на участке маршрута без контактной сети

В течение 2019 года пассажиропоток троллейбусных маршрутов вырос на 1,2 млн человек. А у троллейбусов с увеличенным автономным ходом рост пассажиропотока к предыдущему периоду составил 50% (22 млн пассажиров воспользовались маршрутами ТУАХ в прошлом году). Пассажиры выбирают троллейбусы ещё и из-за качества обслуживания. Так, именно в Петербурге работает самый культурный водитель троллейбуса России: Екатерина Ершова из Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка стала победителем в номинации «Культура обслуживания пассажиров» на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, параллельно заняв 4-е место среди лучших водителей страны. Конкурс проходил в октябре 2020 года в Самаре.

Петербургский троллейбус в цифрах: