Информация Комитета по транспорту по оплате проезда

Карты «Подорожник» и льготные проездные билеты: именно такими электронными проездными оплачивают свой проезд большинство петербуржцев. По итогам 9 месяцев 2020 года 90% поездок было оплачено электронными способами. Процент пассажиров, использующих электронные или банковские карты в наземном транспорте или метро, неуклонно растёт год от года.

По подсчётам транспортников к валидаторам чаще всего прикладывают электронную карту «Подорожник»: 44% пассажиров используют данный носитель с записанными на него различными видами билетов. Ещё 42% пассажиров, в числе которых пенсионеры, студенты и учащиеся, пользуются именными электронными льготными проездными билетами. 4% от всех поездок оплачиваются банковскими картами. И только 1 пассажир из 10 покупает жетон для прохода в метро или разовый билет в наземном транспорте.

На протяжении нескольких лет отмечается рост количества пассажиров, выбирающих электронные способы оплаты проезда. Например, ещё в 2016 году таких пассажиров в транспорте было 77%, в 2018 году их количество увеличилось до 86%, а в 2019 году – до 88%. Такая тенденция вполне объяснима: при оплате электронными билетами можно существенно экономить семейный бюджет. Например, тариф «Единый электронный билет» предоставляет существенную скидку от полного тарифа, а суточные билеты позволяют пользоваться транспортом без ограничений по количеству поездок в течение срока действия билета. Пополнять данный тариф можно удаленно – например, с банковского приложения.

При оплате проезда в метро банковской картой платежной системы «Мир» или банковским приложением «Единой карты петербуржца» тоже предоставляется существенная скидка. Для приема банковских карт в вестибюлях метрополитена оборудованы по 2 турникета, а в наземном транспорте для этих целей проведена работа по замене валиадторов и модернизации системы контроля оплаты проезда.

Пенсионерам полная стоимость льготного проездного билета полностью компенсируется специальной надбавкой к пенсии, выплачиваемой из бюджета города и равной стоимости льготного проездного билета. Это удобно и городу, и самим пенсионерам – достаточно один раз в месяц пополнить проездной билет и не забывать прикладывать его к валидатору в транспорте.

Согласно исследованиям, проведенным аналитической компанией Boston Consalting Group в период с декабря 2019 по июнь 2020 года, жители России – одни из самых активных граждан, отказывавшихся от наличных платежей в пользу безналичных. По этому показателю наша страна стала четвертой в мире. Несколько более активными по отказу от оплаты наличными стали граждане Великобритании, Канады и Австралии. Конечно, немалую роль в переходе на безналичные платежи сыграли ограничения, введенные в связи с борьбой с распространением коронавирусной инфекции.