Люди труда ГЭТ: едем в будущее!

Работники Горэлектротранса рассуждают о будущем электрического транспорта в проекте #ЛюдиТрудаГЭТ. В 2020 году старт этой традиционной рубрики посвятили перспективам городской мобильности и приурочили ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. По случаю профессионального праздника 14 тружеников Горэлектротранса удостоены Благодарности Министра транспорта Российской Федерации. также октябрь-2020 отметился Всероссийским конкурсом водителей троллейбуса в Самаре, где петербурженка Екатерина Ершова признана самым культурным водителем страны.

Екатерина Ершова (Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк), самый культурный водитель троллейбуса России – 2020 по итогам Всероссийского конкурса профессионального мастерства:

Хотелось бы, используя возможности автономного хода троллейбуса, проложить новые маршруты не внутри города, где ниша уже занята, а куда-нибудь за город. Сделать вылетные линии, в те же Бугры, на Парнас. Чтобы троллейбус развивался конструктивно и опционально в сторону удобства и пассажиров, и водителей, чтобы всем было комфортно. Если помечтать о троллейбусе будущего, то у меня возникает ассоциация с вагоном «Витязь-М». Что-то такое футуристическое, обтекаемое, плавненькое, приятное для глаза. Что касается скорости, то думаю, что установленного в городе ограничения в 60 км/ч будет вполне достаточно, к тому же учитывая небольшие перегоны в некоторых местах. В беспилотный транспорт я верю, но считаю, что контроль со стороны водителя всё равно должен быть, потому что ситуация на дороге меняется каждую секунду. Конечно, компьютеры развиваются быстро, но я на сто процентов уверена, что с некоторыми ситуациями не справится даже искусственный интеллект. И водитель в кабине должен быть контролёром всего этого процесса. Допустим, едет условный транспорт будущего, назовём его троллейбусом пригородного направления. Он сломался, а поломка чисто номинальная, которую человек может устранить очень быстро. А техпомощи добираться до него нужно будет из города. Может, нашу профессию назовут как-то по-другому. Например, «оператор беспилотного троллейбуса». Но в любом случае, это не та сфера, где нужно полностью исключить участие человека.

Сюжет Телеканала Санкт-Петербург о Екатерине Ершовой

Николай Николаев, водитель Троллейбусного парка № 2, в 2020 году удостоен Благодарности Министра транспорта Российской Федерации:

Думаю, что скоро везде будет автономный ход, на аккумуляторах. Всё-таки с двумя дорогами, вперёд и вверх (речь идёт о контактной сети. - Прим. ред.) трудновато работать. А троллейбус будущего я представляю себе вообще без водителя. Всё будет полностью компьютеризировано! Лет через 15, думаю, так и произойдёт. Сейчас ведь время так бежит! Проснёшься, а уже 22-й век…Хотя профессия водителя общественного транспорта, думаю, ещё лет сорок останется. Какой-нибудь оператор вместо кабины будет в офисе сидеть и смотреть на монитор. Инженерии больше будет, технической мысли. Сейчас это трудно представить. Но я думаю, что наши российские инженеры обойдут всех. Как и в космосе, первые поедем на троллейбусах без водителей! Хотя этот новый транспорт, наверно, так уже не будут называть...

Сергей Хотулёв, водитель Трамвайного парка № 8, в 2020 году удостоен Благодарности Министра транспорта Российской Федерации:

Думаю, что у трамвая будет развиваться автономный ход, хотя токоприёмник у него, скорее всего, останется. У нас есть троллейбусы с автономным ходом на достаточно приличные расстояния, а в других странах, как я знаю, есть такие же трамвайные вагоны. Трамвай доезжает до определённого места, где дальше по разным причинам нет возможности ставить контактную сеть, водитель опускает токоприёмник и продолжает свой маршрут чисто на аккумуляторных батареях. Трамвай будущего, скорее всего, будет многосекционным, и в большей степени будет двигаться по обособленному полотну, практически не пересекаясь ни с машинами, ни с автобусами. Это позволит ему развивать высокую скорость движения. При идеальных условиях, хороших путях и нормальных вагонах – и до 90 км/ч спокойно, было бы где! Есть и разработки беспилотного трамвая, у нас он может появиться лет через 20. Учитывая, сколько нарушителей среди автомобилистов и пешеходов, нужно очень серьёзно адаптировать компьютерное управление, чтобы все эти нюансы брались в расчёт. Но профессия водителя трамвая всё равно останется! В метро же есть режим автоведения, но машинист всё равно присутствует в кабине, он сидит и контролирует, потому что электроника есть электроника.

Валерий Журавлёв, слесарь по ремонту подвижного состава Троллейбусного парка №1, в 2020 году удостоен Благодарности Министра транспорта Российской Федерации:

Я работаю на экспериментальном участке. Здесь делают всё! Троллейбус в аварию попал – мы его восстанавливаем. Вытягиваем, пластику делаем, выравниваем машину, лобовые стёкла клеим, мосты меняем, перебираем. После восстановления если кто-то что-то и заметит, то только профессиональным взглядом – все изъяны стараемся убирать. Видел где-то, что хотят, чтобы троллейбус сам по себе ездил, без водителя, но я думаю, что это нереально. Потому что техника есть техника, она тоже может дать сбой, и человек всё равно должен присутствовать. Вовремя что-то отключить, чтобы не было ничего плохого. От моей профессии тоже никуда не уйдёшь, потому что технике требуется восстановление. Но троллейбусы по сравнению с тем временем, когда я пришёл, всё лучше и лучше, всё новее и новее. Были колодочные тормоза, стали дисковые. Вон, троллейбус даже без штанг уже может ездить!

Виктор Секриеру, начальник производства Производственного депо Службы подвижного состава, в 2020 году удостоен Благодарности Министра транспорта Российской Федерации:

Троллейбус пойдёт по пути развития автономного хода – это однозначно! Время придёт, и они все будут на автономном ходу. Те, что не на автономном, будут смотреться как музейные экспонаты. Если представить себе троллейбус будущего, то он будет без токоприёмников. Не будет опор, контактных сетей. Я думаю, что он будет приезжать на кольцо, там по-быстрому получит свой заряд и отправится дальше в путь. Представляя себе троллейбус будущего, я вижу большое панорамное лобовое стекло. В кабине поменьше всяких тумблеров, кнопочек - для удобства водителя. Форма передней части станет более интересной, более обтекаемой, эту красивую симпатичную машину должно быть видно издалека. Троллейбус в любом случае будет меняться, но он всегда будет оставаться экологически чистым транспортом. Санкт-Петербург не тот город, в котором троллейбус должен уйти со сцены! Я думаю, что он останется с нами навсегда, это транспорт будущего.

Александра Панченко, оператор ЭВМ Трамвайного парка № 1, в 2020 году удостоена Благодарности Министра транспорта Российской Федерации:

Всё, наверно, движется к беспилотному электрическому транспорту! Трамваи уже все в электронике, и стоит только сделать обособленные пути везде, чтобы рельсы с автомобилями не пересекались – и можно запускать! Думаю, что это не так скоро будет, конечно, но к 2030 году хотелось бы застать, посмотреть на это дело, пожить в этой сказке. Правда, моя профессия может и исчезнуть, как и водители – останутся только те, кто будет обслуживать беспилотный трамвай. Ну, или будет нужна переквалификация, потому что сейчас оператор ЭВМ занимается обработкой путевых листов. Сам трамвай будущего мне представляется длинный, обтекаемой формы, без токоприёмников, двигается по монорельсу. И мне бы хотелось, чтобы он был зелёненький!

Юрий Зощук, слесарь-электрик Трамвайного парка № 5, в 2020 году удостоен Благодарности Министра транспорта Российской Федерации:

Трамвай будущего представляю суперсовременным, большим, скоростным, экономичным. Трамваи и сейчас уже скорость набирают моментально, лучше любой машины. А когда тормозят, идёт рекуперация, вагон возвращает электричество обратно в сеть. Но если не будем добиваться увеличения скорости трамвая, то останемся на том же месте, даже с современными вагонами. Для этого должны быть обособленные пути, нужно сигналы светофора настроить, чтобы двигался трамвай быстро и свободно, чтобы людям было приятно и удобно добираться из точки А в точку Б. Это особенно важно там, где развиваются новые микрорайоны. Что Парнас возьмите, что Девяткино, «Цветной город» сейчас строят огромнейший. Должны думать, чтобы и туда трамвай пустить - быстрый, обособленный, чтобы меньше был связан с машинами, с перекрёстками. Тогда и метро можно меньше строить, потому что всех людей можно будет трамваем перевезти – это моё мнение!

Каждый современный вагон должен иметь автономный ход. Небольшой автономный ход у трамвая есть и сейчас, а как его развивать – это должны просчитать экономисты: сколько затрат уйдёт на аккумуляторные батареи, на обслуживание. Проводку проложить и подсоединить цепочку - это не так сложно: уложил один раз, и на всю жизнь подвижного состава, пока капитальный ремонт не придёт. А аккумуляторы надо менять постоянно. Но весь мир развивается к этому. Я считаю, что у нас это тоже станет возможным, когда вагоны будут алюминиевыми, станут легче. Такой трамвай не будет гнить, ржавчины не будет. И пассажирам комфортнее, и нам легче будет вагон обслуживать.

Беспилотный транспорт придёт в нашу жизнь, но ещё нескоро. Все дороги надо подготовить, чтобы этот транспорт разметку видел, культура вождения тоже пока хромает...С трамваем, если он на обособленном пути, проще, - может, лет через 10 уже можно будет запустить. Тогда и водителя уже не надо, вагон будет дистанционно управляться. Зато много нового обслуживающего персонала появится, потому что всё будет связано с компьютером, с электроникой. Очень было бы интересно посмотреть на это будущее, да просто даже прокатиться на таком вагоне! У меня же вся жизнь связана с трамваем! Только представьте, если ты видел вагоны, ещё деревом обшитые, сейчас видишь трамваи-асинхронники, а потом увидишь вагоны, которые сами едут!

Зинаида Делюкина, начальник производства цеха ремонта специального подвижного состава Службы пути, в 2020 году удостоена Благодарности Министра транспорта Российской Федерации: