«Богатейшая история и счастливое будущее»: Троллейбусный парк №1 отметил 80-летие

Юбилей первого троллейбусного парка Санкт-Петербурга встречают его работники: торжественное собрание трудового коллектива Троллейбусного парка №1 состоялось 16 октября. Подразделение начало работу 4 октября 1940 года на Сызранской улице. В новом тысячелетии парк был объединён с Троллейбусным парком №4 на Ленинском проспекте, и сейчас является самым крупным троллейбусным предприятием Европы, обслуживая маршруты на юге и в центре Петербурга.

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Торжественное собрание трудового коллектива, на которое были также приглашены ветераны подразделения, открыл поздравительный видеоролик, который подготовили инициативные работники парка. Сразу несколько интервью посвятили развитию подразделения и историям людей, которые в нём трудятся.

«В видеоролике было несколько молодых людей и я думаю, им суждено встретить 100-летие парка, - поделился впечатлениями директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. – У парка богатейшая история и, хочется верить, интересное, содержательное и счастливое будущее. Конечно, основное, это люди. Можно только представить, сколько за 80 лет перевезли пассажиров, сколько судеб было – и успешных, и трагических, самых разных!»

В свою очередь, директор Троллейбусного парка №1 Владимир Голубев также отметил качества своей команды: «Люди здесь работают замечательные! Желаю всем не сдаваться перед трудностями. Будем дальше развиваться, передавать опыт подрастающему поколению, растить наш кадровый резерв. Желаю нам всем здоровья».

Передовики Троллейбусного парка №1 были отмечены благодарственными письмами Администрации Санкт-Петербурга, администрации Кировского района и почётными грамотами СПб ГУП «Горэлектротранс».

Председатель Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Галина Крылова вручила заслуженным работникам – членам профсоюза почётные грамоты Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

СПРАВКА:

Нынешний Троллейбусный парк № 1 образован при административном объединении двух самостоятельных площадок - парка № 1 на Сызранской улице и парка № 4 на Ленинском проспекте. За 80 лет юбиляр стал самым крупным предприятием ГЭТ Европы. Самым крупным и самым первым - как обязывает его порядковый номер! Сегодня Троллейбусный парк № 1 обслуживает самое большое в городе количество маршрутов (17), имеет самую протяжённую маршрутную сеть (210 км), самое большое количество подвижного состава (270 единиц), самое большое количество работников (1533 человека), а также перевозит больше всех пассажиров - 147 тыс. человек в будни. А в 2019 году Первый троллейбусный перевёз почти 57,4 млн пассажиров!