Самый культурный в России водитель троллейбуса работает в Петербурге

Фото: Максим Лагуткин, СПб ГУП «Горэлектротранс»

Екатерина Ершова из Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка стала победителем в номинации «Культура обслуживания пассажиров» на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, параллельно заняв 4-е место среди лучших водителей страны. В Самаре подведены итоги престижного профессионального соревнования, где на конкурсной трассе встретились лидеры со всей России: 36 участников из 32 городов.

Фото: Министерство транспорта Российской Федерации

9 октября завершился XIX Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса». Петербургский Горэлектротранс представляли победители городского этапа – водитель из Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка Екатерина Ершова и её коллега из Троллейбусного парка № 1 Игорь Корнилов.

Фото: Министерство транспорта Российской Федерации

Водители Горэлектротранса достойно представили наш город и подтвердили статус Культурной столицы: Екатерина Ершова стала победителем в номинации «Культура обслуживания пассажиров». В общем зачёте у петербурженки – почётное четвёртое место, Игорь Корнилов стал 11-м среди сильнейших водителей страны. Первое место занял представитель Екатеринбурга, второе и третье – досталось самарским коллегам.

Фото: Министерство транспорта Российской Федерации

Напомним, соревнования в Самаре проходили с 7 по 9 октября. Главным судьёй Всероссийского конкурса в этом году был назначен также представитель из Петербурга: заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов.

Фото: Министерство транспорта Российской Федерации