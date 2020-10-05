Денис Минкин в рамках Всемирного цифрового турне МСОТ рассказал о развитии петербургского электротранспорта

7 октября стартовала деловая программа «Неделя Латинской Америки 2020 – Цифровой опыт» в рамках Всемирного цифрового турне Международного союза общественного транспорта (МСОТ или UITP). Турне включает в себя серию интерактивных и гибридных мероприятий по обмену опытом и общению с коллегами в секторе общественного транспорта. Петербургский Горэлектротранс, входящий в состав МСОТ, также принял участие в сессии с докладом о современном электротранспорте Северной столицы. Его в режиме видеосвязи представил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Запись трансляции велась на английском языке с дальнейшим переводом на испанский.

Видеосессия из Петербурга будет транслироваться в дни проведения программы МСОТ «Неделя Латинской Америки 2020 – Цифровой опыт», которая стала первым интерактивным мероприятием Всемирного цифрового турне МСОТ перед Всемирным саммитом общественного транспорта в Мельбурне 14-17 декабря 2021 года. Задача турне – в условиях нестандарнтой санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечить обмен опытом и инновациями в целях обеспечения безопасного и эффективного общественного транспорта.

На интерактивной сессии Россию представлял директор Горэлектротранса Денис Минкин с докладом «Развитие трамвайного и троллейбусного движения в Санкт-Петербурге». Он затронул тему становления электротранспорта в городе на Неве, который, кстати, является родиной электрического трамвая (изобретен Ф.А.Пироцким в 1880 году). Изначально, на стыке XIX-XX веков, конно-железные дороги (а впоследствии и трамвайная сеть) сформировали костяк транспортной системы города с населением примерно 1 млн человек. В наши дни население Петербурга превысило 5 млн человек. На этом примере легко понять, как вместе с системой общественного транспорта развивался город и росли требования к городской мобильности. Причем этот процесс идет непрерывно. Теперь в районы новых жилых кварталов, которые «шагнули» за пределы существующей контактной сети, поехали троллейбусы на автономном ходу. Таким образом с момента внедрения нового вида транспорта (декабрь 2017 года) в Петербурге продлены уже 8 маршрутов, а в целом прирост маршрутной сети составил 23,5 км. Также среди планов перспективного развития рассматриваются вылетные трамвайные линии, которые быстрее и дешевле строительства новых станций метро могут обеспечить связь приграничных районов области и города. Среди новинок петербургского транспорта Денис Минкин также упомянул испытание в 2019 году в Петербурге действующего макета трамвая на водородных топливных элементах.

Напомним, что в 2019 году Петербург впервые в своей истории стал площадкой для заседания Троллейбусного комитета МСОТ. Тогда эксперты озвучили мнение, что наш город достоин статуса троллейбусной столицы Европы. Высокой оценке способствовали успешный опыт внедрения троллейбусов с увеличенным автономным ходом (электробусов с динамической зарядкой) и новые возможности городской мобильности, которые привнес инновационный вид транспорта.