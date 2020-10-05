Петербуржцы поборются за звание лучших в России водителей троллейбуса

7 октября в Самаре стартует Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса-2020» с призовым фондом 500 000 рублей. На берегах Волги собрались около сорока водителей со всей страны - от Ижевска и Екатеринбурга до Вологды и Краснодара. Честь Петербурга защищают лидеры городского конкурса профмастерства - водитель Троллейбусного парка № 1 Игорь Корнилов и его коллега из Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка Екатерина Ершова. Главным судьёй соревнований назначен также представитель Петербурга: заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов.

Для обоих водителей из Петербурга участие во Всероссийских соревнованиях стало дебютом: в августе Игорь Корнилов и Екатерина Ершова заняли первое и второе места на городском конкурсе профессионального мастерства, получив тем самым право представлять Горэлектротранс на самом высоком уровне. Правда, в профессиональной биографии Игоря Корнилова на одну победу больше: в 2018 году он стал бронзовым призёром в Петербурге. В ходе прошедшей накануне жеребьёвки Игорю Корнилову достался стартовый номер 3, Екатерина Ершова выступит под 20-м номером.

Подготовка к соревнованиям в Самаре началась практически сразу после окончания городского конкурса. Участников из Горэлектротранса готовит и сопровождает опытный водитель-наставник Троллейбусного парка № 1 Станислав Марков - сам неоднократный призёр городских и всероссийских конкурсов профессионального мастерства, победитель городского конкурса-2008.

«Мы всегда едем за призовым местом, не меньше! – признался Станислав перед отъездом. – Иначе какой смысл участвовать, если перед тобой не стоят самые высокие задачи? Я говорю не обязательно о чемпионстве, но любое место с первого по третье было бы отличным результатом! Наши участники себя замечательно проявляют, перед отлётом находились в самом максимальном тонусе. Конечно, переживают! Игорь поменьше волнуется, он сразу мне показался более стрессоустойчивым, не по годам зрелым и взрослым. У Катерины больше волнения, хотя морально тоже держится хорошо. А другая вряд ли бы оказалась в победителях! Только бойцы занимают призовые места!»

Соревнования в Самаре продлятся три дня. В теоретической части водителей ждет экзамен на знание Правил дорожного движения, устройства троллейбуса и его технической эксплуатации, должностной инструкции, основ безопасности движения и охраны труда, трудового законодательства. В практической части конкурсантов ожидают такие испытания, как приёмка троллейбуса и культура обслуживания, а также собственно заезды. В рамках вождения отдельно будет оцениваться плавность хода – водителям предстоит не расплескать на трассе ёмкость с водой. Участники из Петербурга будут выступать на троллейбусе модели АКСМ-321.

Имена победителей станут известны 9 октября.

Слева направо: Роман Сочнев, заместитель директора Троллейбусного парка № 3 по организации перевозок, Евгений Власов, заместитель директора предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте, Максим Лагуткин, начальник Службы безопасности движения предприятия, Игорь Корнилов, водитель Троллейбусного парка № 1, Екатерина Ершова, водитель Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка, Станислав Марков, водитель-наставник Троллейбусного парка № 1.