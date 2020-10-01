Ко Дню учителя. «У каждого вагона есть своя правильная мелодия»

5 октября отмечается День учителя. В этот день принимают поздравления и преподаватели Учебно-курсового комбината петербургского Горэлектротранса. Наставники из УКК не только дали путёвку в профессию своим ученикам – нынешним водителям трамвая и троллейбуса, но и привили им любовь к электрическому транспорту, к пассажирам, к Петербургу. А их крылатые фразы, например, про «правильную мелодию вагона», прославились на долгие годы и передаются новым поколениям водителей. По случаю праздника профессионалы ГЭТ вспоминают о своих педагогах.

Дмитрий Дроздовский, начальник маршрута Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка

Самые тёплые воспоминания у меня остались об Игоре Владимировиче Николаеве. Даже нельзя сказать, что он преподавал – он реально учил жизни. И делал это со всей душой, доходчиво и понятно. Очень многое дал мне! В том числе и в плане моей нынешней работы в качестве начальника маршрута. Игорь Владимирович объяснял, что я должен знать про водителя всё – вплоть до того, как зовут его любимую собаку, и когда она у него принесла щенков. Все эти его наработки мне очень сильно в работе помогают.

Ну и, конечно, Александр Давыдович Антонов с его знаменитой фразой про правильную мелодию вагона! Он всегда говорил, что у каждого вагона есть своя правильная мелодия, и задача водителя – научиться её слушать. Если вы её слышите, значит, вагон работает нормально, а если что-то в этой мелодии не так, значит, где-то неисправность. Желаю всем преподавателям Учебного комбината крепкого здоровья, а самое главное – терпения в их очень нелёгком труде!

Станислав Марков, водитель-наставник Троллейбусного парка №1, неоднократный призёр городских и всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса», победитель городского конкурса профмастерства-2008.

Мой преподаватель по вождению Кирилл Матисов старался обучать нас в сложных дорожных условиях. Не катал нас по пустым улицам, где транспорта нет, а возил туда, где трудно. Чтобы мы привыкали к габаритам, к интервалам между машинами. Чтобы не боялись ни транспорта, ни сложных перекрёстков. Часто его вспоминаю, и ученикам своим частенько рассказываю про него, какой он был замечательный учитель. Теперь, когда я уже сам обучаю водителей, стараюсь всегда подражать ему, стараюсь общаться со своими учениками так же спокойно, как он. Совершенно был спокойный человек! Вывести его из себя было невозможно, независимо от того, что происходило на дороге. И вот это спокойствие его всегда передавалось и нам, ученикам, поэтому мы никогда не мандражировали, не боялись. Всем преподавателям нашего комбината пожелал бы крепкого здоровья и хороших учеников!

Евгений Халявицкий, водитель Трамвайного парка № 8

Обо всех преподавателях УКК у меня сохранились самые тёплые и хорошие воспоминания. Они обучали здорово, качественно, ведь все наши учителя – это технически грамотные люди, которые знают трамвайное хозяйство от и до. Особенно нравится преподаватель по электротехнике Валентина Николаевна Минина, один из самых опытных и старых водителей. Она не просто рассказывала про электрические цепи, электрический двигатель, а объясняла это с самых азов, с законов физики, абсолютно попятным для любого человека языком. Не могу не отметить Александра Давыдовича Антонова, одного из своих главных учителей. Часто вспоминаю Надежду Геннадьевну Афонину, водителя с учебного вагона. Всё, что она нам рассказывала, она закрепляла практически: куда нужно смотреть, какие ситуации на дороге бывают. И по сей день, когда я работаю на линии, я всё время вспоминаю её слова в каких-то определённых моментах, и делаю, как она нас учила. Может, поэтому и езжу уже 4 года безаварийно. Своим учителям пожелал бы крепкого здоровья, побольше терпения и хороших учеников!

Марина Ротко, водитель Троллейбусного парка № 6, (в 2020 году удостоена благодарности министра транспорта РФ).

О моих преподавателях у меня остались самые добрые воспоминания! Помню мастера Марию Пчелинцеву, она у нас была как воспитатель. Добрая, отзывчивая, внимательная. Как к детям к нам относилась! Она даже не столько преподаватель была, сколько мама. Ещё очень умный преподаватель технологию у нас вёл, два высших образования, по-моему, у него было. Лев Николаевич, а фамилию уже и не вспомню - ведь 33 года прошло! Все они вместе с другими учителями привили нам любовь к труду, к троллейбусу, к рулю. Да и к городу тоже! О городе мы с нашими наставниками очень много разговаривали. Огромное спасибо им за человеческое отношение, которое они проявляли к нам, за знания, которые дали, за путёвку в жизнь! Нынешним преподавателям желаю здоровья и терпения с молодёжью.

Максим Клинов, водитель Трамвайного парка № 3 (в 2020 году удостоен благодарности министра транспорта РФ).

Я очень хорошо запомнил Татьяну Измайловну Захлюпу, она преподавала у нас электрику. Потом, когда мы, уже профессиональные водители, пришли на курсы повышения квалификации, давала нам механику, иногда ПДД. Очень доходчиво объясняла, видно было, что преподавательская деятельность – это была именно её стезя. Кстати, с этим предметом - ПДД - у меня в начале обучения были проблемы. Поэтому не могу не вспомнить Владимира Николаевича Максимова, который нам его преподавал. Всегда умел объяснить доступным и понятным для человека языком. Очень благодарен своим преподавателям, желаю всем работникам Учебного комбината хороших учеников и достойной зарплаты!

Коллектив Горэлектротранса присоединяется к поздравлениям в адрес преподавателей Учебно-курсового комбината, желает им крепкого здоровья и успешных выпускников!