Первый во всём! Троллейбусному парку № 1 исполнилось 80 лет

4 октября - юбилей у Троллейбусного парка № 1. Его история ведётся с октября 1940 года, когда с Сызранской улицы, 15 вышли первые троллейбусы (в первые 4 года троллейбусного движения в Ленинграде, с 1936 по 1940 годы, машины обслуживались в трампарке им. Смирнова).

Современный Троллейбусный парк № 1 образован путём административного объединения двух самостоятельных площадок - парка № 1 на Сызранской улице и парка № 4 на Ленинском проспекте. За 80 лет юбиляр стал самым крупным предприятием ГЭТ Европы. Самым крупным и самым первым - как обязывает его порядковый номер! Сегодня Троллейбусный парк № 1 обслуживает самое большое в городе количество маршрутов (17), имеет самую протяжённую маршрутную сеть (210 км), самое большое количество подвижного состава (270 единиц), самое большое количество работников (1533 человека), а также перевозит больше всех пассажиров - 147 тыс. человек в будни. А в 2019 году Первый троллейбусный перевёз 57 млн 378 тыс. пассажиров! #ВсемПоПути!