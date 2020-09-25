«Петербургские магистрали»: вышел в свет сентябрьский номер газеты

Сентябрь – праздничный месяц для городского трамвая. 3 сентября исполнилось 140 лет с изобретения электрического трамвая Федором Пироцким, а 29 сентября 113-й день рождения встречал петербургский трамвай. Из других знаковых событий месяца – избрание директора Горэлектротранса президентом Международной Ассоциации предприятий городского электрического транспорта. Свою программу Денис Минкин представил на отчётно-выборной конференции в Москве.

Запуск разворотного кольца «Малая Охта» позволил продлить трамвайный маршрут № 7.

На конечной станции «Стрельна» силами Службы пути выполнен капитальный ремонт - впервые за последние 30 лет.

3 сентября, в день 140-летия российского трамвая, в Горэлектротрансе подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства среди вагоновожатых.

140-летию российского трамвая посвящена новая публикация вагоновожатого Сергея Старцева из цикла «Путешествие по трамвайной России».

Троллейбусный парк № 3 отметил 55-летие с участием ветеранов парка.

Новый спортивный сезон ГЭТ ознаменовался новыми победами, новыми именами и новыми возможностями, а у футбольной команды появился профессиональный тренер и второе поле.

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