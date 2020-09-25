Петербургский трамвай: 113 лет всем по пути

29 сентября петербургский трамвай отмечает день рождения. В этот день, в 1907 году, из ворот Василеостровского трамвайного парка вышел первый пассажирский электрический трамвай. С этого момента началось развитие по-настоящему народного и доступного общественного транспорта. Поэтому трамвай называют исконно петербургским видом транспорта: ему отдают предпочтение пассажиры, ему посвящают свою жизнь профессионалы, его рисуют, о нём поют и сочиняют стихи, а ещё – пытаются разгадать…магию петербургского трамвая!

Запуск трамвая в Петербурге стал поистине долгожданным событием – ведь, несмотря на то, что изобретён и испытан он был именно в нашем городе ещё в 1880 году, в столице империи развитие трамвая затянулось почти на 30 лет из-за противодействия Акционерного общества конно-железных дорог. О популярности нового вида транспорта можно судить по стремительному развитию трамвая. Первый в Петербурге трамвайный маршрут - № 4 - был довольно коротким: он проходил от 8-й линии Васильевского острова через Благовещенский мост до Главного штаба. Однако уже к 1908 году общая протяжённость маршрутов составила 58 км двойного пути. А к 1914 году трамвай ходил уже почти по всем основным улицам города.

«Есть даже кинохроники, на которых эти трамваи ходят по Невскому проспекту, причём на Невском они ведь сменили конку, - рассказывал в интервью Горэлектротрансу знаменитый писатель Михаил Веллер, автор популярной книги «легенды Невского проспекта». - Невский был ведь когда-то мощён торцами, как ещё несколько центральных улиц. Этих глубоких двухфутовых шестигранных лиственничных плах никто уже себе и представить не может. Кое на каких только фотографиях остались. И пешеходные тротуары-то вместе с площадками и перронами трамвайных остановок, они ведь тоже шли посередине Невского проспекта. И вот когда трамвай, как электрический символ прогресса XIX – XX века, только появился, то это было что-то!»

Кстати, увидеть, как первый в Петербурге трамвай совершает свой путь по первому маршруту, можно и сейчас. В 2017 году в Музее городского электрического транспорта появился макет трамвайной линии, выполненный в масштабе 1:22. Посетители могут увидеть, как работают съезды, стрелки, фонари освещения, а самое главное – как навстречу друг другу, скользя бугелем по контактному проводу, двигаются по тому самому историческому маршруту модели самых первых трамвайных вагонов «Бреш».

Трамвай с самого начала полюбился петербуржцам, многие поколения которых вот уже 113 лет пытаются разгадать его особую привлекательность. Отгадать эту тайну не раз пробовали и известные гости Горэлектротранса и Музея городского электрического транспорта.

«В чём заключается эта магия? – рассуждает английский художник Ричард Померой, потомок основателей трамвайной системы Глазго. – Трамваи очень интересны по своей природе: эти провода и соединения, эти вспышки электричества... А самое главное – что это самый экологически чистый вид транспорта».

«Мы можем видеть, куда ведут его пути – и под нашими ногами, и над головой. Изначально кажется, что ясно, куда двигаться, но на самом деле этих воображаемых дорог очень много, они разветвлены, и держать путь можно куда угодно», - говорит художник из Японии Питер Миллер.

«Во-первых, это прекрасные провода. Мне кажется, без них современный город вообще не воспринимается! Они украшают и дополняют – город с одними домами, без трамвайных проводов был бы пустым. Ну и рельсы - они постоянно меняются, и в этом тоже есть своя магия», - объясняет своё видение петербургская художница Наталия Клименко.

А для знаменитого художника и скульптора Михаила Шемякина магия трамваев не раз являлась источником вдохновения, о чём лауреат Государственной премии рассказал в интервью к 110-летию трамвая: «Во-первых, они необычайно красивые и по форме, и по цвету. Наверно, это связано ещё и с колоссальным звуком. Мы жили на Большой Зелениной, на шестом этаже, и когда утром нёсся трамвай, он очень приятно будил, создавал ощущение бодрости. Ты понимал, что город проснулся, мальчишке пора выскочить на улицу. А когда мы стали взрослее, эти детские воспоминания стали выливаться на бумагу при помощи карандаша, графики, акварели. Мы с друзьями много раз рисовали трамвай, несущийся по улицам. Трамвай вошёл во многие стихи Маршака, Агнии Барто. Я помню замечательные стихи «Красный трамвай» Алика Мандельштама, да кто только не писал стихи о трамвае! Не говоря уже о шутливых народных стишках, вроде: «Шёл трамвай 10-й номер, на площадке кто-то помер». Трамвай – это наша жизнь! Это громадное историческое явление, и нам нужно бережно относиться к нашей истории, что мы не всегда умеем».

Добавим, что петербургский трамвай сегодня – это 511 километров трамвайных путей, пять трамвайных парков и один Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк. Это 757 вагонов и 1600 вагоновожатых. А в целом бесперебойную работу электротранспорта в нашем городе обеспечивают 12 тысяч профессионалов.

Петербургский трамвай: #ВсемПоПути!