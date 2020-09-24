Туристический трамвай присоединился к Всемирному дню туризма

Всемирный день туризма ежегодно отмечается 27 сентября. В этот день все три рейса по маршруту «Первый туристический» (Т1) будут бесплатными. Таким образом петербургский Горэлектротранс поддержал главную идею праздника: привлечь внимание общественности к туризму как эффективному способу укрепления культурных и социальных связей между разными народами. Обязательная регистрация на бесплатные рейсы 27 сентября ведётся на сайте СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро».

Во Всемирный день туризма, 27 сентября, туристический трамвай отправится по своему обычному расписанию: в 10:00, 13:00 и 16:00. Пассажиры, ранее прошедшие регистрацию на сайте СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро», допускаются в туристический трамвай только при наличии гигиенической маски и перчаток.

Трасса маршрута Т1 27 сентября будет привычной: с Васильевского острова, через Петроградскую сторону, мимо Финляндского вокзала, через Литейный мост и по Литейному проспекту до Цирка на Фонтанке. А обратно – через Садовую улицу и Троицкий мост. На маршруте, как подсчитали специалисты, не менее пятисот достопримечательностей.

На маршруте «Первый туристический» (Т1) курсирует реплика вагона ЛМ-33, известного в народе как «Американка». Эти легендарные трамваи служили пассажирам рекордные 46 лет: в довоенное время, в блокаду и после войны вплоть до 1979 года. Современная «Американка» построена Горэлектротрансом в стилистке исторического вагона, но оснащена современным электрооборудованием и системами (например, рядом с каждым сидением есть usb-разъём).

Напомним, маршрут Т1 возобновил работу после перерыва, связанного с ограничительными мерами, 3 сентября, в день 140-летия российского трамвая. Билет на «Первый туристический» в обычные дни можно приобрести онлайн на сайте Музея городского электрического транспорта в разделе «Т1»: http://getmuseum.ru/T1.