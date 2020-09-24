Электротранспорт надел ливрею Культурного форума

Наш городской электрический транспорт

Объединяет людей и пространство.

Если устали вы, а город загружен -

Мы вас доставим, с улыбкой обслужим.

Как говорится, здесь – не любители,

Культурной столице – культурный водитель!

С нами не будет перипетий:

Добрые люди, всем по пути!

Такие строки посвятил пассажирам и любимой работе водитель трамвая, член Союза писателей России Игорь Скударнов. Как нельзя лучше это стихотворение отражает атмосферу на городских магистралях, где появился электротранспорт, оформленный в символике IX Санкт-Петербургского международного культурного форума. Трамвай и троллейбус, уже по многолетней городской традиции, взяли на себя роль живой афиши Культурного форума, который пройдет 12-14 ноября.

Узнать «культурный электротранспорт» в городском потоке легко с первого взгляда - по фирменному сочетанию цветов Культурного форума. Оранжевый, фиолетовый, мятный цвета привлекают внимание вместе с увлекающим лозунгом-приглашением: «Едем на Культурный форум». Троллейбус в фирменной ливрее форума чаще всего можно встретить в историческом центре Петербурга, а трамвай – на восточных маршрутах.

Вестниками Культурного форума трамвай и троллейбус стали неслучайно. Ведь именно с истории развития электротранспорта берут начало традиции современного общественного транспорта и планировки городского пространства. Транспортный каркас Петербурга в своем нынешнем виде сформировался на основе эволюции трамвайной системы, которая ведет свою историю еще с конно-железных дорог конца XIX века. За это время городской электрический транспорт помимо своей основной функции стал для Петербурга ещё и носителем культурного кода Северной столицы. С чем созвучна и тема нынешнего форума: «Культура цивилизации — цивилизация культуры».