Денис Минкин избран президентом Международной ассоциации предприятий ГЭТ

Президентом Международной Ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) снова стал руководитель из Петербурга. На отчётно-выборной конференции МАП ГЭТ за директора петербургского Горэлектротранса Дениса Минкина отдали свои голоса все 70 участников голосования. Конференция проходит в Москве в эти дни.

На встрече экспертов ГЭТ Денис Минкин представил программу и тезисы по развитию МАП ГЭТ. Отдельно руководитель петербургского Горэлектротранса при определении дальнейшей стратегии текущей работы и развития ассоциации отметил необходимость в ближайшие два года учитывать новые социальные и экономические реалии. Среди них:

- нестандартная эпидемиологическая обстановка, влияющая на условия работы ГЭТ;

- особые условия в экономике и, как следствие, дефицит региональных и федерального бюджетов;

- затруднения и ограничения международных контактов, в том числе с производителями техники, ориентация на стратегию импортозамещения;

- ограниченные мощности российских производителей транспорта при растущей потребности предприятий ГЭТ в обновлении подвижного состава.

Денис Минкин уточнил, что в этих условиях помимо традиционных форм работы необходимо сконцентрироваться на функциях лоббистской деятельности на разных уровнях законодательной и исполнительной власти и координации взаимоотношений предприятий ГЭТ и промышленности.

В качестве главных задач в работе МАП ГЭТ Денис Минкин, среди прочего, видит построение устойчивых регулярных взаимоотношений с профильными органами в регионах, обеспечение возможности поддержки региональных бюджетных решений, направленных на устойчивую работу в условиях кризиса и одновременное развитие предприятий ГЭТ. Важное направление - юридическая поддержка разработки федеральных законов, в том числе о городском наземном электротранспорте.

Также существенное значение имеет обмен научно-техническим опытом в области создания нового подвижного состава, бортовых и центральных систем управления и диспетчеризации; координация при размещении заказов на новую технику с целью исключения накладок между регионами в условиях ограниченных мощностей производителей, обновление отраслевых нормативно-технических актов.

Отдельное внимание в программе было уделено развитию информационных ресурсов МАП ГЭТ.

«Фактически МАП ГЭТ из организации совещательной, из ассоциации профессионального обмена опытом должна стать агрессивным компетентным органом продвижения бюджетных, технических и эксплуатационных интересов предприятий ГЭТ», - отметил, представляя свою программу, Денис Минкин.