Трамвай №7 поехал через мост Александра Невского к Малой Охте

C 24 сентября 2020 года продлена трасса трамвайного маршрута №7 до конечной станции "Малая Охта". Теперь маршрутом можно будет воспользоваться как для переезда с правого берега Невы через Володарский мост, так и вернуться обратно из центра – через мост Александра Невского к Малой Охте. В своем предыдущем варианте маршрут заканчивался на Перекупном переулке.

Трасса трамвайного маршрута №7 (с 24 сентября): от конечной станции «пр.Солидарности» по пр. Солидарности, ул. Дыбенко, Дальневосточному пр., Народной ул., Володарскому мосту, пр. Обуховской Обороны, Синопской наб., Херсонской ул., Амбарной ул., мосту Александра Невского, Заневскому пр., Новочеркасскому пр. до конечной станции «Малая Охта».

При сохранении примерно одного и того же планового интервала движения «семерки» – а это порядка 10-11 минут – трасса маршрута будет продлена более чем на 2 км и дотянется до конечной станции «Малая Охта». Обновленный маршрут протяженностью 17,6 км будут обслуживать 13 трамвайных вагонов.

Маршрут №7 соединяет Невский район с центром города и проходит через станции метро оранжевой и зеленой веток: «Улица Дыбенко», «Ломоносовская», «Пл.Александра Невского», «Новочеркасская».

В 2019 году трамвайный маршрут №7 перевез почти 4 млн пассажиров. По статистике за сентябрь 2020 года средний пассажиропоток трамвая №7 в будни составляет более 12 тыс. человек в день.