Работники Горэлектротранса прочли горожанам стихи об электротранспорте в честь Дня без автомобиля

22 сентября, во Всемирный день без автомобиля, на Аллее городского электрического транспорта состоялась поэтическая акция, организованная по инициативе Молодёжного совета Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс». Молодые сотрудники предприятия прочли свои стихи о трамваях и троллейбусах, а также раздали прохожим сувениры на тему экологически чистого транспорта.

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22 сентября участниками поэтической акции стали водитель Трамвайного парка № 7 Игорь Скударнов и кондуктор Троллейбусного парка № 2 Анна Лескова. Оба – поэты со стажем, а свои стихи зачастую посвящают любимой работе.

«Наш городской электрический транспорт

Объединяет людей и пространство.

Приоритетно, сквозь город загруженный,

Быстро доставим, с улыбкой обслужим!» - пишет Игорь Скударнов в одном из своих стихотворений.

Игорь - член Союза писателей России, заметное место в его произведениях занимает профессия водителя. В 2019 году вагоновожатый стал финалистом конкурса «Поэзия улиц», его стихи украсили остановку на углу Кронверкского и Каменноостровского проспектов. А в 2017 году Игорь Скударнов вошёл в число лучших водителей трамвая, заняв второе место на городском конкурсе профессионального мастерства. Пассажиры могут встретить вагоновожатого на трамвайных маршрутах Невского и Красногвардейского районов, один из которых как раз проходит мимо Аллеи городского электрического транспорта.

Анна Лескова пишет стихи на разные темы: вдохновляют виды Санкт-Петербурга, открывающиеся из окна троллейбуса:

«Рассвета луч царапает изгибы мостовой.

И на три счета ветерок вальсирует с листвой.

Бренчат трамваи сонные, сгоняя голубей

Кораблики качаются у пристани своей».

За стихотворение «Блок...ада. У блокады детские глаза» Анна получила диплом литературного конкурса «Георгиевская лента» за 2019 – 2020 гг. Награда вместе с медалью «Георгиевская лента 250 лет» была вручена Анне в концертном зале правительства Москвы. Также Анна Лескова номинирована Российским союзом писателей на соискание нескольких литературных премий 2020 года.

Напомним, Аллея городского электрического транспорта появилась в Невском районе в сентябре 2018 года. Тогда высадку деревьев приурочили сразу к двум праздничным датам: 111-летию петербургского трамвая (29 сентября) и 155-летию конки (27 августа). За Аллеей ухаживают представители Молодёжного совета Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» и проводят здесь различные мероприятия.

Всемирный день без автомобиля, ежегодно отмечаемый 22 сентября, завершает Европейскую неделю мобильности. Тема 2020 года - «Движение без выбросов для всех!» («Zero-emission mobility for all!»), девизом стал призыв «Выбирай, на чём передвигаться» («Choose your move»). Поэтическая акция на Аллее городского электрического транспорта проходит с целью пропаганды экологически чистого транспорта. Современные трамваи, троллейбусы и электробусы по комфорту уже мало отличаются от автомобилей, при этом они безопасные и нередко даже более быстрые.