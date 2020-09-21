Денис Минкин поздравил Троллейбусный парк № 3 с 55-летием

Троллейбусный парк № 3 на улице Седова отмечает день рождения. Первые троллейбусы из ворот парка отправились в рейс 21 сентября 1965 года. Парк сразу стал одним из ключевых подразделений транспортного предприятия и остаётся им до сих пор. В наши дни именно машины 3-го парка можно встретить в центре Петербурга, а пассажиропоток за год составляет порядка 20 млн человек.

В честь дня рождения в Троллейбусном парке № 3 состоялось торжественное собрание трудового коллектива, на которое также были приглашены ветераны подразделения.

«Мне тем более приятно поздравлять вас, потому что парк – мой ровесник, - отметил директор СПБ ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. - Много это или мало – 55 лет? Для меня это целая жизнь. Для парка тоже целая жизнь, и жизнь полноценная, очень насыщенная. Здесь работало и работает много замечательных людей». Директор предприятия пожелал коллективу здоровья и семейного благополучия, а парку – спокойной и безаварийной работы.

Директор Троллейбусного парка № 3 Владимир Кабонин, поздравляя своих коллег, отметил, что 55 лет истории были для парка очень плодотворными, а в наши дни он получил новые возможности: «Парк развивается, в том числе благодаря отношению руководства, которое вы ощущаете сами – у нас появились хорошие мастерские, новое оборудование, улучшается организация труда. Хочется, чтобы парк процветал и дальше».

На торжественном собрании вспомнили вклад в стабильную работу парка директоров, возглавлявших подразделение в разные годы: Михаила Бендера (1962 – 1981 гг.), Александра Сандарева (1981 – 1982 гг.), Владислава Репкина (1982 – 2003 гг.), Валерия Белякова (2003 – 2007 гг.), Фёдора Цветкова (2007 – 2009 гг.), Владимира Кабонина (с 2009 г.).

«Очень много знакомых лиц, с которыми я начинал работать ещё водителем в 65-м году, очень рад всех вас видеть! - отметил Владислав Репкин, возглавлявший Троллейбусный парк № 3 на протяжении 21 года. –Желаю вам здоровья, работать не покладая рук, чтобы приумножить то, что мы здесь заложили».

«Приятно видеть, что в парке очень много молодых! Видно, что и сейчас парк старается, работает, процветает. Парк всегда отличался дружнейшим коллективом и стабильностью, и я желаю вам сохранять эти традиции!» - поздравил транспортников Валерий Беляков.

Передовики Троллейбусного парка № 3 были отмечены на собрании благодарственными письмами директора СПб ГУП «Горэлектротранс», коллектив наградили почётным дипломом, а директора парка Владимира Кабонина - почётной грамотой.

Председатель Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Галина Крылова вручила заслуженным работникам – членам профсоюза медали и почётные грамоты Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

СПРАВКА:

История троллейбусного парка №3 берёт начало в 60-х годах прошлого века, когда троллейбусное движение в Ленинграде стремительно развивалось. К середине 60-х годов Троллейбусная служба Трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) имела около 600 троллейбусов, что значительно превышало возможности действующих на тот момент 1-го и 2-го парков, поэтому появление ещё одного было жизненно необходимым. Участок для Троллейбусного парка № 3, наиболее подходящий с территориальной точки зрения, был очень сложным. Он представлял собой настоящее болото, густо заросшее камышами. С трудностями справлялись сообща - помощь в строительстве нового парка оказывали все службы и подразделения ТТУ. Благодаря хорошей организации труда строительство было завершено досрочно: 21 сентября 1965 года из ворот нового подразделения вышли первые 16 троллейбусов - на 1-й, 5-й и 14-й маршруты.

Сегодня Троллейбусный парк № 3 обеспечивает перевозки в восьми районах Петербурга - Василеостровском, Калининском, Красногвардейском, Московском, Невском, Петроградском, Фрунзенском, Центральном. Машины 3-го троллейбусного курсируют по 11 маршрутам: №№ 1, 7, 10, 14, 16, 22, 27, 28, 29, 33, 43. Общая протяжённость маршрутной сети парка составляет более 160 км, причём многие маршруты пролегают в историческом центре Санкт-Петербурга, что налагает на работников особую ответственность, ведь они, по сути, являются лицом города.

Пассажирский подвижной состав парка составляет 132 единицы.

Троллейбусы парка этой осенью ежедневно перевозят в среднем 59 тыс. пассажиров (в будни), а в прошлом году было перевезено в общей сложности 20 млн 658 тыс. 330 человек.

В парке трудятся 778 человек, из них 287 водителей и 231 кондуктор.