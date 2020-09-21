Горэлектротранс принял участие в фестивале урбанистики

Фото: «Городские проекты Санкт-Петербурга»

Петербургский Горэлектротранс представил опыт эксплуатации электробусов с динамической зарядкой на фестивале «УрбанФест 2020», который состоялся 19 сентября в Петербурге. Фестиваль собрал на своей площадке урбанистов, представителей профильных ведомств, блогеров, а также тех, кого интересуют вопросы транспорта больших городов. Всего сессию посетили 350 слушателей.

Петербургский Горэлектротранс представлял на фестивале заместитель директора предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов. В пространстве «Точка Кипения» технопарка «Ленполиграфмаш» он показал презентацию об опыте предприятия по внедрению, эксплуатации и развитию электробусов с динамической зарядкой (троллейбусов с увеличенным автономным ходом или ТУАХ).

В своём докладе Евгений Власов отметил, что в Петербурге развита крупнейшая в России маршрутная сеть ТУАХ. Эту работу удалось провести всего за 2-3 года, в том числе благодаря наличию уже развитой троллейбусной инфраструктуры, выполняющей функции «зарядной станции» прямо во время движения по маршруту с пассажирами. Внедрению электробусов с динамической зарядкой предшествовала серия испытаний, по результатам которой была выбрана стратегия продления существующих маршрутов за счёт движения на автономном ходу в спальных районах Петербурга.

Внедрение нового вида транспорта позволило продлить троллейбусные линии в кварталы новостроек (маршруты №№ 2, 18, 23, 32, 41); сформировать новые межрайонные связи (маршруты №№ 43, 47); освободить исторические здания от контактной сети (маршрут № 17 у Казанского собора); а также запускать временные маршруты на время ремонта путей или сохранять движение во время краткосрочных ремонтных работ (маршрут № 12 в 2018 году).

Представитель ГЭТ подчеркнул, что благодаря технологии УАХ удалось обеспечить транспортное обслуживание новых районов экологически чистым транспортом, а на запущенных маршрутах зафиксирован существенный рост пассажиропотока.

Отдельная часть доклада была посвящена моделям электробусов с динамической зарядкой, эксплуатируемых в Горэлектротрансе; а также типам используемых аккумуляторных батарей.