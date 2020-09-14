14 литров крови сдали работники Горэлектротранса в ходе благотворительной акции

16 сентября в Горэлектротрансе состоялась ежегодная благотворительная акция «Помоги детям, стань донором!», организованная по инициативе Молодёжного совета Первичной профсоюзной организации предприятия. Материальная компенсация за сдачу крови направлена в Благотворительный Фонд «Здоровье и будущее детей».

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Благотворительная акция уже третий год подряд проходит в Троллейбусном парке № 1, куда специально приезжает выездная бригада Городской станции переливания крови. Работники ГЭТ имеют возможность сдать кровь без отрыва от производства, а медики пополняют запасы донорской крови, количество которой традиционно сокращается после каникул и отпусков. Нынешней осенью в Петербурге возникла повышенная потребность в донорской крови.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой выезды нашей бригады сократились и стали единичными, доноров на станцию тоже стало приходить меньше, поэтому количество донорской крови сократилось - примерно на 20 %. Чтобы поток доноров был больше, начиная с марта - апреля мы организуем на станции в выходные дополнительные донорские дни. В этих условиях такие благотворительные акции помогают восполнить донорские запасы крови», - подчеркнула заведующая выездной бригадой Городской станции переливания крови Анна Дорофеева.

Участие в акции Молодёжного совета приняли представители трамвайных и троллейбусных парков, Управления, Службы движения, Энергохозяйства. Среди участников – не только кадровые доноры Горэлектротранса, но и те, кто пришёл на донорский пункт впервые.

«Сначала я волновалась, потому что была донором в первый раз и не знала, как буду себя чувствовать, но всё прошло быстро и хорошо. Никаких отрицательных эмоций вообще нет, могла бы ещё и вторую руку дать! – смеётся заведующая канцелярией СПб ГУП «Горэлектротранс» Елена Никитина. – Наверно, нужно до этого дорасти - вот и росла!»

В ходе благотворительной акции работники Горэлектротранса сдали 14 литров донорской крови. А материальную компенсацию транспортники направят в Благотворительный Фонд «Здоровье и будущее детей» - на лекарства и медикаменты детям с онкологическими заболеваниями.