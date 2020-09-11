8,6 миллионов пассажиров проехали за год на обновлённом трамвайном маршруте № 60

14 сентября – год работы обновлённого трамвайного маршрута № 60. Он пролегает по ключевым магистралям юго-запада Петербурга – Петергофскому шоссе, улице Маршала Казакова, улице Десантников и проспекту Стачек, создавая скоростную связь между жилыми массивами Красносельского и Кировского районов и станциями метро «Автово» и «Кировский завод». Трамваи петербургского Горэлектротранса на 60-м маршруте работают в режиме «как метро», с интервалами движения 3-4 минуты, и перевозят порядка 30 тысяч человек ежесуточно.

Всего за год работы в новом формате (сентябрь 2019 – август 2020) на маршруте № 60 проехали более 8,6 миллионов пассажиров. Самым насыщенным месяцем стал декабрь 2019, когда трамваи перевезли более 1 млн пассажиров. Если сопоставлять период с начала работы до введения ограничительных мер в Санкт-Петербурге (сентябрь 2019 – март 2020) с аналогичным периодом годом ранее (сентябрь 2018 – март 2019), то прирост составил 1,4 млн человек. Ежемесячный пассажиропоток при этом увеличился на 230-250 тысяч человек.

Росту пассажиропотока способствовал комплекс мер. Пути на протяжении всей трассы были отремонтированы, обновлена конечная станция «ЛЭМЗ». До неё была продлена трасса маршрута № 60, который стал длиннее на 2 километра. Специалисты Горэлектротранса провели несколько замеров хронометража движения трамваев по маршруту, откалибровав расписание практически по секундам. А совместно с ГКУ «ДОДД» были отрегулированы светофоры и установлены дополнительные «стрелки» и бело-лунные секции. В данный момент прорабатывается вопрос по организации приоритетного проезда перекрёстков трамваями по всей трассе маршрута.

Существенным отличием маршрута трамвая № 60 стал подвижной состав. Летом 2019-го года в Трамвайный парк № 8 был поставлен 21 новый вагон модели «Витязь-М» - это стало самым масштабным обновлением подвижного состава парка за последние 15 лет (не считая четырёх низкопольных вагонов «ТрамРус», работающих с 2014 года). У трамваев, способных вместить до 300 пассажиров, полностью низкий пол, широкие двери, они оборудованы аппарелями, оснащены многофункциональными медиакомплексами, разъёмами для зарядки мобильных устройств. Впоследствии из-за востребованности маршрута и роста пассажиропотока количество трамваев, одновременно находящихся на линии, было увеличено до 29 единиц.

Обновление трамвайного маршрута № 60 петербургским Горэлектротрансом в сентябре 2019 года позволяет большему числу жителей Красносельского и Кировского районов добираться до станций метро «Автово» и «Кировский завод». По пути следования трамваев – множество социальных учреждений, школ, торговых центров. Новый формат маршрута трамвая № 60 – часть стратегии по укреплению транспортного каркаса города. В аналогичном режиме работает трамвайный маршрут № 100 на севере Петербурга.