В Горэлектротрансе наградили лучших водителей трамвая и троллейбуса

Торжественная церемония чествования финалистов городских конкурсов профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса состоялась в Троллейбусном парке № 1.

В этом году трамвайные и троллейбусные парки делегировали на конкурс в общей сложности 115 человек. 36 из них весной подтвердили отличное знание теории в отборочном этапе, и вышли в финальную часть соревнований. Все они уже по праву могут считаться лучшими водителями Петербурга.

«Я очень рад, что вы в этом году показали очень достойные результаты, подняли свою квалификацию. Желаю вам работать на линии с ещё большим качеством и ещё большим профессионализмом, применять в работе всё, чему вы научились и почерпнули нового на конкурсе», - поздравил финалистов заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов.

Призёры конкурса получили почётные грамоты, денежные премии и подарки, финалисты – памятные сувениры. Кроме того, призёрам присваивается следующий разряд, а те, кто вошёл в десятку, получают право на досрочное повышение разряда. Также грамоты и поощрительное вознаграждение были вручены призёрам конкурса - членам профсоюза от Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс».

«Вы все очень хорошо прошли этот конкурс. За время его проведения вы успели ещё лучше подготовиться, подтянуть свои знания и умения», - отметила заместитель председателя ППО ГУП «Горэлектротранс» Ирина Генис.

Участники торжественной церемонии пожелали удачи водителям троллейбуса Игорю Корнилову и Екатерине Ершовой, которым в октябре предстоит защищать честь Петербурга и родного предприятия на Всероссийских соревнованиях в Самаре.

Победители конкурса «Лучший водитель трамвая-2020»:

I место: Владислав Чубаркэ, Трамвайный парк № 7.

II место: Евгения Егорова, Трамвайный парк № 7.

III место: Юлия Котова, Трамвайный парк № 7.

Победители конкурса «Лучший водитель троллейбуса-2020»:

I место: Игорь Корнилов, Троллейбусный парк № 1.

II место: Екатерина Ершова, Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк.

III место: Антон Фадюшин, Троллейбусный парк № 1.