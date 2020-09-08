Студенты ПГУПС провели трудовое лето в Службе пути Горэлектротранса

11 сентября состоялась встреча руководства петербургского Горэлектротранса со студентами Петербургского университета путей сообщения: с июля по сентябрь ребята по срочному трудовому договору работали монтёрами в Службе пути предприятия.

У десяти студентов IV курса ПГУПС есть вполне осязаемый результат минувшего лета: они отремонтировали полкилометра путевого хозяйства на юго-западе Петербурга, и теперь трамваи здесь будут ходить быстрее. Служба пути предприятия сформировала специальную бригаду, в которую помимо ребят из университета вошли также опытные наставники – мастер и два монтёра пути. Бригада была закреплена за 3-й дистанцией службы и завершила работу с началом учебного года.

О своём опыте работы студенты смогли рассказать непосредственно директору СПб ГУП «Горэлектротранс» Денису Минкину на встрече 11 сентября. Руководитель предприятия в свою очередь продемонстрировал ребятам свою студенческую куртку бойца стройотряда, ведь в прошлом году часть студентов была участником стройотряда «Путеец», который также работал в составе Службы путы ГЭТ. Директор рассказал о востребованности технических специалистов на предприятии, а также предложил студентам продолжить сотрудничество с Горэлектротрансом в дальнейшем, например, пройти преддипломную практику.

Напомним, что между Горэлектротрансом и вузом заключено соглашение о сотрудничестве. В его рамках студенты проходят на предприятии практику, а представители ГЭТ участвуют в Государственной аттестационной комиссии, круглых столах и ярмарках вакансий ПГУПС. Кроме того, нынешние сотрудники Горэлектротранса получают в университете высшее профильное образование.