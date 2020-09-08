Работать с нами. Горэлектротранс приглашает на гарантированное собеседование желающих работать кондуктором

23-го и 24-го сентября представители Горэлектротранса проведут гарантированные собеседования для соискателей по профессии кондуктор. Собеседования пройдут в Трамвайном и Троллейбусном парках № 1. Приём кандидатов будет осуществляться по предварительной записи. Вход на территорию парка строго в маске и перчатках.

На гарантированном собеседовании представители предприятия расскажут об условиях работы, ответят на вопросы соискателей. Трамвайный и Троллейбусный парки №№ 1 обеспечивают перевозки в Адмиралтейском, Кировском, Красносельском, Московском, Фрунзенском и Центральном районах Петербурга.

Гарантированное собеседование в Трамвайном парке № 1 пройдёт 23 сентября с 13.00 до 16.30 по адресу Московский пр., д. 83.

Гарантированное собеседование в Троллейбусном парке № 1 пройдёт 24 сентября с 13.00 до 16.30 по адресу: Ленинский пр., д. 140, корп. 2.

С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.