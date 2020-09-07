Лучший водитель трамвая-2020: III место – Юлия Котова

Бронзовый призёр городского конкурса профессионального мастерства Юлия Котова, хоть и работает в Горэлектротрансе меньше года, в профессии не новичок. До переезда в Петербург работала водителем трамвая в Нижнем Новгороде, где на местных соревнованиях тоже заняла третье место. В интервью Юлия сравнила трамвай двух городов, рассказала, что с техникой на «ты», а также призналась, что главной её победой стала победа…над собой.

- Юлия, много поздравлений уже получили за первые дни после победы?

- Ой, и не говорите! Куча поздравлений! Я хотела скромненько попасть куда-нибудь на пятое место и остаться в тени, а тут вот как получилось…Самое приятное было, когда лично позвонил директор Горэлектротранса Денис Юрьевич Минкин. Сказал, что мы молодцы, что показали отличный профессионализм.

- Какие чувства сейчас испытываете? Груз с плеч свалился или наоборот усталость навалилась?

- У меня такое ощущение, что на самом конкурсе всё как-то само собой происходило, а главные нервы пришли уже потом, на следующий день. Когда пришло осознание, что всё это закончилось.

- На линию уже выходили?

- У меня уже на следующий день была вторая смена. Я сначала нервничала, что сейчас будут все поздравлять, а потом села за управление, и сразу успокоилась. Меня работа успокаивает.

- И каково было работать в качестве бронзового призёра?

- Я бы не сказала, что у меня что-то такое появилось. Мы все хорошие водители, все профессионалы. Может быть кто-то, кто не захотел участвовать в конкурсе, лучше, чем я?

- Какие вообще задачи ставили перед собой на конкурсе?

- Главной целью было войти в десятку и повысить класс, дальше – как получится.

- Что на этих соревнованиях было для Вас самым сложным?

- Приёмка подвижного состава. Потому что когда я волнуюсь, я начинаю говорить очень медленно, иногда даже заикаюсь, всё забываю. И то, что у меня была хорошая приёмка, для меня это прямо достижение, победа над собой!

- Как же Вам в итоге удавалось справиться с волнением?

- Никак! (смеётся). Просто мысленно говорила себе: «спокойно, спокойно, Юля, выдыхай, выдыхай».



- Вы уже участвовали в конкурсе, когда работали в Нижнем Новгороде, где тоже заняли третье место. Помог тот опыт в Петербурге?

- Большой помощи не было, потому что там абсолютно другой подвижной состав. Другая приёмка, движение по трассе тоже организовано по-другому. Сколько нервов тогда было, столько же было и сейчас. Второй раз всё с самого начала, как будто и не было того конкурса.

- А почему перебрались в Петербург?

- Ответ очень простой. Работа та же самая, а зарплата в 2,5 раза больше.

- Если сравнить трамвай Петербурга и Нижнего Новгорода, то какие самые главные отличия?

- Во-первых, здесь очень много трамваев. Прямо очень много. Там всего три парка, а здесь шесть. Во-вторых, в Нижнем Новгороде нет таких длинных вагонов. Там все «коротыши». В-третьих, здесь очень плотное движение. Там машин гораздо меньше, и ведут они себя не так нагло. А вот пассажиры везде одинаковые, я как водитель разницы не вижу.

- Наверно, сложно сохранять спокойствие в дорожных реалиях Петербурга?

- Я тихо про себя ругаюсь, чтобы никто не слышал. А вообще я привыкла уже, это сначала было сложно, может, месяца три первых.

- Как Вы стали водителем трамвая?

- Это был сознательный выбор. Я работала в разных местах: в магазине, на почте, но мне не нравилось. Стала думать, какая мне подходит работа, и пришла к выводу, что мне нужно работать с техникой, и при этом так, чтобы было ещё и интересно.

- Неожиданный выбор для женщины!

- Да я и компьютеры могу разбирать, не на профессиональном уровне, конечно, но свой неоднократно разбирала и собирала. Так вот, думала-думала, и пришла к выводу, что мне нужна профессия водителя трамвая. Причём именно трамвая! Потому что, если сравнивать с троллейбусом, то я боюсь руля.

- Профессия оправдала Ваши ожидания?

- Да, мне очень нравится! Я еду и получаю удовольствие. Красотой Невы каждый день наслаждаюсь.

Напомним, золотым призёром стал в этом году Владислав Чубаркэ, серебро у Евгении Егоровой. Все три лучших водителя-2020 работают в Трамвайном парке № 7.