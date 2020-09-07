Лучший водитель трамвая-2020: II место – Евгения Егорова

«Мне кажется, я нашла своё место в жизни!» - эмоционально призналась водитель Трамвайного парка № 7 Евгения Егорова в интервью спустя несколько минут после того, как стали известны результаты конкурса профессионального мастерства. В Горэлектротранс Евгения пришла в 2015 году, и нынешнее соревнование стало для неё вторым по счёту. В 2019 году тройку призёров сходу покорить не удалось, зато опыт прошлого года помог сделать «работу над ошибками». В истории успеха нашлось место даже …вещему сну, в котором вагоновожатая увидела себя серебряным призёром!

- Евгения, поздравляем Вас с победой! Какие эмоции?

- Ой, я рада до безумия! Я безумно рада! Я надеялась, очень надеялась, что попаду в призовую тройку, и очень рада этому! Эмоции зашкаливают! Причём, знаете, ведь был вещий сон после нового года, когда я только собиралась участвовать в конкурсе. Мне приснилось, что я заняла второе место, я себя во сне видела!

- А в прошлом году Вы стали на конкурсе пятой, за счёт чего удалось улучшить результат?

- Я учла все прошлогодние ошибки, и постаралась выложиться по максимуму. Во-первых, на приёмке подвижного состава я тогда не уложилась по времени, поэтому в этом году конкретно прямо на неё налегала, чтобы тараторить без умолку. На трассе старалась тоже использовать все возможности максимально чётко и точно. Я очень готовилась, хотела попасть именно в призовую тройку!

- Что в этом году стало для Вас на конкурсе самым сложным?

- Вчера (2 сентября, в первый день заездов. – Прим. ред.), я никак не могла справиться с эмоциями. Переживала очень сильно, перенервничала, расстроилась. Сегодня уже спокойно. А так ничего особенно сложного не было. Более-менее гладко. И приёмка, и трасса – всё было знакомо.

- Как Вы оцените атмосферу конкурса, как происходило общение с коллегами?

- Мы все друг друга поддерживали, все друг за дружку болели. И то, что весь 7-й парк попал в первую десятку, говорит о многом! Мы безумно рады!

- А как Вы пришли в профессию?

- Я работала до этого на чайной фабрике, и у нас прошло сокращение. И однажды, в 2015-м году, я ехала в троллейбусе и услышала по информатору, что приглашаются водители и кондукторы. Троллейбус для меня было сложно: я города не знаю, а трамвай ездит по рельсам и никуда дальше них не уедет (смеётся). Пришла в Трамвайный парк № 7, сначала поработала кондуктором, а потом, когда набрали группу в Учебном комбинате, пошла учиться - в 40 лет! Я никогда не думала, что стану водителем трамвая! Для меня это была совершенно новая профессия, но, мне кажется, я нашла своё место в жизни! Потому что это именно то, что я люблю. Хожу на работу с большим удовольствием! Очень люблю работу, наш коллектив, и мне всё очень нравится!

- А чем именно нравится профессия?

- Трамвай - это своего рода романтика: рассветы, закаты. Мне легко вставать по утрам, я не переживаю по этому поводу. А вообще я никогда ничего не водила, и кроме трамвая и велосипеда водить ничего не умею (смеётся).

- И на каких маршрутах пассажиры могут увидеть серебряного призёра?

- Сейчас у меня уже все маршруты обкатаны, весь подвижной состав парка, поэтому я работаю везде. А вообще я люблю третий маршрут! Мне нравится центр города, хотя там бывает скопление машин.

- Вы упомянули, что раньше не знали города. Откуда приехали в Петербург?

- Из Иркутской области, из города Братска. Он стоит на берегу реки Ангары, там находится одна из крупнейших ГЭС - Братская. У меня приехала младшая сестра сюда учиться, мы побоялись оставлять её одну в большом городе, и было решено, что и сестра, и я со своими ребятами едем сюда, покорять Питер! (смеётся).

- Какими качествами, на Ваш взгляд, должен в первую очередь обладать водитель трамвая?

- Во-первых, ответственность должна быть. Это же достаточно сложная работа. Нужно встать в два часа ночи, чтобы приехать на первой служебной развозке на ранние выезды. Нужно лечь спать в семь часов вечера, чтобы встать в два часа ночи. Впереди тебя и автомобили, и пешеходы, и наши любимые пассажиры, за которых мы отвечаем, поэтому ответственность – в первую очередь!

- Расскажите немного о себе – чем Вы увлекаетесь, что цените в людях…

- В людях я предпочитаю доброту, простоту: чем проще человек, тем приятнее с ним общение. Честность люблю, порядочность. Когда бывает свободное время, люблю вышивать крестиком (смеётся). У меня уже есть несколько картин, которые я вышила, даже трамвайчик есть!

- Не хотите подать их на конкурс «Добрых рук мастерство», который проводит наш Межрегиональный профсоюз работников жизнеобеспечения? В прошлом году Тамара Субботович из Службы пути заняла первое место в номинации «Инкрустация», она выложила из страз трамвай МС!

- Ни разу пока не принимала участие, обязательно приму! Я как раз сейчас вышиваю картину, там тоже трамвай! (смеётся).

Напомним, золотым призёром стал в этом году Владислав Чубаркэ, бронза у Юлии Котовой. Все три лучших водителя-2020 работают в Трамвайном парке № 7.