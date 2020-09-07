На улице Маршала Казакова автомобилистам-нарушителям напомнили ПДД

Профилактическая акция по безопасности дорожного движения состоялась 4 сентября на улице Маршала Казакова. Здесь пролегает трасса трамвайного маршрута №60, работающего в режиме «как метро» - с уменьшенными интервалами движения и большим пассажиропотоком. О недопустимости движения по обособленным трамвайным путям автомобилистами напомнили петербургский Горэлектротранс и ОГИБДД МВД РФ по Красносельскому району.

С началом осени возобновилось плотное движение на участке улицы Маршала Казакова от улицы Котина до проспекта Маршала Жукова. Нарушители пытаются миновать утреннюю пробку, выезжая на обособленное трамвайное полотно. Здесь находится несколько обязательных остановок общественного транспорта (включая остановку «Школа»), на которых пешеходы ожидают прибытия трамваев. При этом на большой скорости мимо проносятся автомобилисты-нарушители, порой они даже выезжают на встречные трамвайные пути. Ничем неоправданный риск может привести к ДТП и нарушить стабильную работу общественного транспорта. По маршруту №60 в утренние часы пик трамваи идут с интервалом около трёх минут, десятки тысяч жителей юго-запада спешат на работу и учёбу.

В ходе профилактической акции 4 сентября сотрудники отдела ГИБДД по Красносельскому району напомнили автомобилистам о недопустимости подобного нарушения. Составлено четыре протокола об административном правонарушении. Как отмечают представители Трамвайного парка №8, в целом, нарушителей стало чуть меньше, чем в предыдущие годы. Практика совместных профилактических акций в Красносельском районе будет продолжена.