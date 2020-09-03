Лучший водитель трамвая-2020: I место – Владислав Чубаркэ

Второй конкурс – вторые медали! Победителем городского конкурса профессионального мастерства водителей трамвая стал в этом году Владислав Чубаркэ из Трамвайного парка № 7. Впервые Владислав вышел на конкурсную трассу в 2019 году, и с первого же раза занял третье место. Учтя прошлогодний опыт, вагоновожатый сделал даже не один, а сразу два шага вперёд, став золотым призёром-2020. В интервью Владислав Чубаркэ рассказал, от чего бывает счастлив на линии, описал образ трамвая будущего, а также порассуждал о природе…трамвайной магии.

- Владислав, примите поздравления! Какие эмоции по сравнению с прошлым годом?

- Приятные ощущения! Старался по максимуму, но такого результата не ожидал. Задачу ставил попасть как минимум в десятку, но и в тройке тоже надеялся оказаться, хотя на золото, не буду скрывать, не рассчитывал.

- За счёт чего удалось добиться такого прогресса?

- Может, сыграл свою роль прошлогодний опыт. Уже более-менее был знаком с конкурсом, знал, что там происходит. Психологически был готов больше, поэтому чувствовал себя уже более спокойно. Зато в первый раз было интереснее, ведь всё узнавалось впервые. Конкурсная атмосфера тоже была похожей. Как и в прошлом году, мы с коллегами выступали дружно, одним коллективом. Не было какого-то недопонимания между нами.

- Что изменилось в Вашей жизни после того, как в прошлом году стали бронзовым призёром?

- С тех пор я обкатал весь подвижной состав, все маршруты парка, работа стала более разнообразной. Меня закрепили на вагоне КТМ с бортовым номером 7412 (сочленённый низкопольный вагон 71-631-02 производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. – Прим. ред.), а до этого ездил на старом ЛВС. Сейчас работаю на разных маршрутах, но в основном на 27-м.

- Год назад Вы рассказывали, что пришли в Горэлектротранс, получив высшее юридическое образование. С тех пор ни разу не пожалели о столь кардинальной смене профессии?

- Нет, нет, нет! Ни капли не жалею, наоборот, даже рад, что пошёл в эту профессию! Затянуло, понравилось очень сильно. Трамвай для меня сейчас – это не только работа, но нечто большее. До трамвая я работал водителем небольшого грузовика. Если честно, не сравнить! Трамвай как вид транспорта совсем на другом месте. Даже когда сажусь в личный автомобиль, он для меня на втором - третьем месте, а трамвай – на первом. Очень приятно! Если на предыдущем месте работы бывало, что не очень тянуло туда идти, то тут идёшь с желанием.

- А почему, на Ваш взгляд, именно к трамваю у людей такое особенное отношение? Его любят, о нём поют песни, рисуют, сочиняют стихи…В чём его магия?

- Вот не знаю, не объяснить! Может, за счёт внешнего вида? Может, людей впечатляет, что в черте города ездит вагон, который по своей конструкции близок к железной дороге, а она непривычна в городском ландшафте? Может, из-за того, что он передвигается за счёт электричества, по рельсам? У него другое движение, не как у автобуса или троллейбуса – более плавное. Не знаю, что-то в этом есть! Не зря же люди много про это пишут, рисуют. И даже, когда идёшь на работу или с работы и пересаживаешься со своего автомобиля в трамвай, то ощущения от машины и от трамвая разные. И по людям это тоже видно. Те же дети на остановке стоят и машут трамвайчику. Разглядывают тележки, колёса. Сразу понятно, что они очень захвачены его внешним видом. Я думаю, что у каждого человека есть своё собственное объяснение этому феномену.

- А в какие моменты работы Вы особенно счастливы? От чего?

- Вот как раз в такие моменты, когда тебе ребёнок на остановке машет ручкой! Очень приятно! Когда люди оценивают твою работу, заходят в вагон и говорят спасибо. Не говоря уже о том времени, когда начинаются белые ночи. Ты видишь город, когда он засыпает, когда людей меньше, машин меньше. Когда видны очертания города без автомобилей, которые мешают полюбоваться его внешним видом. Ведь когда дорога пустая, ты уже можешь перекинуть взгляд на здания, на архитектуру.

- Каким Вы видите развитие трамвая?

- Хотелось бы создать такие условия для трамвая, чтобы он не стоял в пробках, чтобы ехал без задержек, чтобы его движение было регулярным и очень мобильным, быстрым. Чтобы трамвай был отделён от общего потока движения. Чтобы человек в него сел и добрался из пункта А в пункт Б в комфорте и за короткое время. Я думаю, что будущее таким и будет – технологически развитым и комфортным.

- Я сейчас произнесу фразу: «Трамвай будущего». Попробуйте закрыть глаза и представить его. Что Вы видите?

- (смеётся) У меня фантазия не такая развитая, но разве что сравнить с какими-то зарубежными экспрессами, которые передвигаются с очень большой скоростью… А большая скорость предполагает вытянутые закруглённые носы, обтекаемый вид…

- Это короткий или длинный трамвай?

- Я вижу длинный! Ведь количество людей увеличивается, поэтому чем вместительнее трамвай, тем лучше. Как минимум трёхсекционный!

- А какого он цвета?

- У меня почему-то (прислушивается к ощущениям)… белый с синим.

- Какими главными качествами должен обладать водитель трамвая?

- В первую очередь это спокойствие и профессионализм. Потому что есть очень много моментов, когда от тебя требуется решить задачу очень быстро, без волнений и эмоций. Ты должен очень чётко знать, что надо сделать.

- А Вы спокойный человек по натуре?

- Спокойный, хотя бывают разные моменты, когда я сдерживаю себя. Допустим, может человек в неположенном месте перейти дорогу, может машина подрезать, и таких ситуаций очень много. Я живой человек, поэтому ощущаю от этого некое напряжение, но надо очень быстро всё это…выкинуть из головы и успокоиться. Не надо реагировать на такие моменты, они не должны повлиять на мои дальнейшие действия. Да, ситуация неприятная. Но если реагировать эмоционально, то эта профессия не для тебя. Ощутил момент, отпустил, и – поехал дальше. Только так!

- Кроме спокойствия, какие ещё личные качества Вам присущи? Что цените в людях? Чем увлекаетесь?

- Про себя не люблю говорить, особенно хорошее (улыбается), а в других людях…Чтобы искренность была. Чтобы человек, который работает с тобой, держался коллектива. Летом люблю за грибами сходить, на рыбалку, на даче побыть. Зимой, когда такой возможности нет, занимаюсь шитьём из натуральной кожи – такое у меня хобби. Делаю сумочки, рюкзаки, дарю своим знакомым, родственникам. Это чисто для души. Когда я сижу за столом, работаю с натуральной кожей, то испытываю очень хорошие эмоции, спокойствие.

Напомним, серебряным призёром стала в этом году Евгения Егорова, бронза у Юлии Котовой. Все три лучших водителя-2020 работают в Трамвайном парке № 7.