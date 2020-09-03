7 миллионов пассажиров за 2 года перевёз обновленный троллейбусный маршрут №43 через Российский путепровод, где применена технология автономного хода

3 сентября – ровно два года с момента обновления троллейбусного маршрута №43. На смену классическим троллейбусам Горэлектротранс вывел на линию машины с увеличенным автономным ходом (электробусы с динамической зарядкой), что позволило выгодно изменить трассу. Она была продлена и, таким образом, появилась новая транспортная связь сразу между тремя районами: Калининским, Красногвардейским и Невским. Маршрут №43 показал свою востребованность: за два года им воспользовались 7 миллионов человек (столько живёт, например, в Болгарии).
За счет возможностей увеличенного автономного хода маршрут троллейбуса №43 был продлён по Российскому путепроводу и Российскому проспекту, где отсутствует троллейбусная контактная сеть. Протяженность маршрута увеличилась на треть – с 12,5 до 17 километров, а количество подвижного состава на линии Горэлектротранс увеличил вдвое (до 14 единиц). Если до сентября 2018 года 43-й маршрут проходил от Финляндского вокзала до Хасанской улицы, захватывая значимые городские магистрали – Кондратьевский проспект, проспект Металлистов, шоссе Революции, Индустриальный проспект, то после обновления трассы троллейбусы с увеличенным автономным ходом повезли пассажиров до Ледового дворца, станций метро «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко».
За первый год работы (с сентября 2018 по август 2019) электробусы с динамической зарядкой перевезли почти в два с половиной раза больше пассажиров, чем «классические» троллейбусы за аналогичный период годом ранее – всего почти 3,5 млн пассажиров. Рост продолжился и далее: несмотря на закономерное падение пассажиропотока в апреле-июне 2020, результаты второго года работы (с сентября 2019 по август 2020) даже чуть превышают показатели за первый год. Всего за два года работы на троллейбусах с увеличенным автономным ходом по маршруту №43 проехали 7 миллионов человек. Наиболее результативным стал декабрь 2019 года: 383 тысячи пассажиров.
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Технология автономного хода позволяет продлевать троллейбусные линии в кварталы новостроек (маршруты №№ 2, 18, 23, 32, 41); формировать новые межрайонные связи (маршруты №№ 43, 47); освободить исторические здания от контактной сети (маршрут №17 у Казанского собора); запускать временные маршруты на время ремонта путей или сохранять движение во время краткосрочных ремонтных работ (маршрут №12 в 2018 году). Всего по типу зарядки электробусы условно подразделяют на три типа: электробусы с медленной зарядкой (overnight charging), электробусы с ультрабыстрой зарядкой (оpportunity charging) и электробусы с динамической зарядкой (in-motion charging). Для зарядки электробусов с динамической зарядкой (троллейбусов с увеличенным автономным ходом) используется уже имеющаяся контактная сеть прямо во время движения по маршруту с пассажирами.
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