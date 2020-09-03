Российский трамвай: 140 лет на службе у пассажиров

История российского трамвая берёт своё начало 3 сентября 1880 года, когда в Петербурге, на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка, «…г. Пироцким первый раз в России двинут вагон электрической силою, идущей по рельсам, по которым катятся колёса вагона». Несмотря на то, что именно Петербург является родиной трамвая, впервые этот вид транспорта вышел на линию в другом городе. В Северной столице регулярное трамвайное движение открылось более 20 лет спустя – в 1907 году.

Эксперимент, проведённый в Дегтярном переулке выдающимся инженером Фёдором Пироцким, оказался успешным. Электрический трамвай двигался со скоростью около 36 км/ч, и это несмотря на большую нагрузку - 40 пассажиров! Однако в России внедрение нового транспорта шло вразрез с интересами владельцев конно-железных дорог, являвшихся городскими монополистами. Поэтому первый в Российской империи электрический трамвай был запущен лишь спустя 12 лет после эксперимента в Дегтярном переулке – в Киеве, где городской рельеф осложнял применение гужевого транспорта.

В Петербурге же началу эксплуатации электрического трамвая предшествовали длительные судебные тяжбы с монополистами, которые закончились тем, что город, в конце концов, выкупил права у владельцев конно-железных дорог. Это позволило открыть в столице трамвайное движение 29 сентября 1907 года – эта дата считается днём рождения петербургского трамвая. Хотя и до этого времени трамвай уже появлялся в городской среде, правда, ходил он… по льду Невы. Ведь запрет на эксплуатацию другого вида транспорта, помимо конки, касался только городских улиц и не распространялся на реки и каналы.

В наши дни о памятном эксперименте 3 сентября 1880 года напоминает сквер напротив «Невской ратуши», расположенный на пересечении Кирочной, Новгородской улицы и Дегтярного переулка. Осенью прошлого года скверу было присвоено название в честь изобретателя трамвая Фёдора Аполлоновича Пироцкого. Также о самом первом в России электрическом трамвае напоминает номер реплики вагона конки, которую можно увидеть в Музее городского электрического транспорта. Номер 114 имела конка, которую переделали в электрический трамвай, запущенный в Петербурге 140 лет назад.