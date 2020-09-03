В день 140-летия российского трамвая в Петербурге назвали имена лучших вагоновожатых-2020

На 3 сентября, день 140-летия российского трамвая, пришлось подведение итогов городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». Победители определились по результатам двухдневных конкурсных заездов 2 и 3 сентября. Интересно, что, как и в 2017 году, тройку победителей составили вагоновожатые Трамвайного парка № 7. Видимо, счастливый номер парка действительно приносит конкурсантам удачу. Первое место занял Владислав Чубаркэ, который год назад стал бронзовым призёром. А серебряный призёр Евгения Егорова в начале года увидела свою победу…во сне!

Победители конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая-2020»:

I место: Владислав Чубаркэ, Трамвайный парк № 7.

Стаж работы в Горэлектротрансе: 2 года 7 месяцев.

Участие в конкурсе: второе.

«В этом году я ставил себе цель как минимум попасть в десятку, а максимум – вновь оказаться в тройке призёров, хотя на золото, если честно, не рассчитывал. Возможно, сыграл свою роль прошлогодний опыт: я уже был знаком с конкурсом, знал, что и как там происходит, более спокойно себя чувствовал».

II место: Евгения Егорова, Трамвайный парк № 7

Стаж работы в Горэлектротрансе: 5 лет и 5 месяцев.

Участие в конкурсе: второе.

«Я безумно рада! Я очень надеялась, что попаду в призовую тройку, и эмоции просто зашкаливают! Причём в начале года, когда я только собиралась участвовать в конкурсе, был вещий сон: мне приснилось, что я заняла второе место! Работа водителя трамвая мне очень нравится. Мне кажется, я нашла своё место в жизни – это именно то, я люблю, и на работу я всегда хожу с большим удовольствием!»

III место: Юлия Котова, Трамвайный парк № 7

Стаж работы в Горэлектротрансе: 9 месяцев.

Участие в конкурсе: первое.

«В эмоциях, в ощущениях я ещё не совсем разобралась, но могу сказать, что очень большие переживания сменились спокойствием, хотя ещё и не до конца. Своей главной задачей на конкурсе ставила войти в десятку и повысить класс, дальше – как получится. Самым сложным для меня была приёмка подвижного состава. Потому что когда я волнуюсь, я начинаю говорить очень медленно, иногда даже заикаюсь, всё забываю. Мысленно говорила себе: «спокойно, спокойно, Юля, выдыхай, выдыхай».

Финал конкурса профессионального мастерства проводился на специально оборудованной трассе на территории Трамвайного парка № 7, по стандартам Мирового движения рабочих профессий WorldSkills. Традиционные испытания включали в себя такие элементы, как осмотр и подготовка вагона, движение на заданной скорости, разгон 20-тонного трамвая до 40 км/ч и экстренное торможение, точная остановка перед стоп-линией и другие упражнения.