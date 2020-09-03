Ушёл из жизни выдающийся инженер-конструктор ГЭТ Владислав Пошакинский

31 августа на 83-м году жизни не стало ведущего инженера-конструктора конструкторской группы Службы подвижного состава Горэлектротранса Владислава Пошакинского. Владислава Ромуальдовича называют в Горэлектротрансе человеком-эпохой. Придя на предприятие почти 65 лет назад, он не только застал многие ключевые процессы развития отрасли, но и принимал в них непосредственное участие.

Владислав Ромуальдович Пошакинский родился 23 октября 1937 г. В 1941 г. чудом избежал смерти во время крушения самолёта при эвакуации из блокадного Ленинграда. В 1956 г. после окончания Электромеханического техникума поступил на Троллейбусный завод, где прошёл путь от контролёра-приёмщика, мастера ОТК до главного конструктора и заместителя главного инженера. С 1977 по 2020 гг. Владислав Пошакинский занимал различные должности в Трамвайно-троллейбусном управлении Ленгорисполкома и впоследствии в СПБ ГУП «Горэлектротранс»: главный инженер конструкторско-технологического бюро ТТУЛ, заместитель директора Трамвайного парка № 2 по специальному подвижному составу и новой технике, заместитель начальника технического отдела ГЭТ, начальник конструкторско-технологического бюро, начальник сектора конструкторско-технологических работ, начальник отдела конструкторско-технологических работ, ведущий инженер-конструктор конструкторской группы Службы подвижного состава. В качестве руководителя дипломного проектирования студентов Ленинградского электромеханического техникума и институтов города активно занимался подготовкой технических кадров для ГЭТ.

Под руководством В.Р. Пошакинского и при его непосредственном участии был реализован ряд важнейших проектов:

разработка и внедрение на предприятиях ТТУЛ Комплексной системы управления качеством;

проекты реконструкции предприятий ТТУЛ - Завода по ремонту городского электрического транспорта (ЗРГЭТ) и Трамвайного парка № 3;

механизация капитального ремонта трамвайных путей (поточная линия сборки звеньев пути, поезд для транспортировки подбивочно-выправочной машины ВПРС-500, модернизация машины ВПРС-500);

создание вагона-вышки для ремонта контактной сети (2 вагона были построены на Петербургском трамвайно-механическом заводе, серийное производство осуществлялось на Новосибирском заводе транспортного машиностроения);

создание грузового четырёхосного вагона с прицепными платформами (3 моторных и 4 прицепных вагона были построены на ПТМЗ);

создание двухосного вагона-тягача (4 вагона были построены на Куйбышевском заводе транспортного машиностроения);

cоздание трамвайного пассажирского вагона с асинхронными двигателями (экспериментальный вагон был изготовлен в трамвайном парке им. Леонова совместно с «ЭПРО»);

разработка нестандартного оборудования и оснащение им ПТМЗ;

создание тиристорно-импульсного привода постоянного тока на троллейбусе ЗиУ-682В (совместно с Росприбором и Троллейбусным заводом);

создание троллейбуса типа ПТЗ 5283 с микропроцессорным управлением транзисторной тяговой системой постоянного тока (опытный образец был построен в Троллейбусном депо, серийное производство осуществлялось на ПТМЗ).

В.Р. Пошакинский был награждён медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «100 лет Российскому трамваю». Имел звания «Почётный работник транспорта России», «Почётный ветеран труда горэлектротранспорта». В 2006 г. отмечен благодарностью губернатора Санкт-Петербурга, в 2016 г. отмечен благодарностью Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

По случаю 80-летия Владислава Ромуальдовича в 2017 г. в корпоративной газете «Петербургские магистрали» вышло большое интервью с юбиляром, в котором он рассказал о произошедших за время его работы революционных изменениях в конструкции подвижного состава, о своём вкладе в развитие ГЭТ, а также о людях, обогативших его профессиональные знания и жизненный опыт.

Коллектив петербургского Горэлектротранса выражает соболезнования родными и близким Владислава Ромуальдовича Пошакинского.