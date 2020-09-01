В Петербурге выбирают лучшего водителя трамвая-2020 на конкурсе профессионального мастерства

Сегодня стартовал финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая-2020». На конкурсной трассе, организованной в Трамвайном парке № 7, встретились как опытные вагоновожатые, так и те, кто окончил Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса менее года назад. Конкурс проходит по стандартам Мирового движения рабочих профессий WorldSkills и продлится два дня. Имена победителей станут известны 3 сентября, в день 140-летия российского трамвая.

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В финал конкурса вышли 18 водителей, которые весной подтвердили отличное знание теории. Самую зрелищную часть соревнований – конкурсные заезды – предварил волнительный момент жеребьёвки, определившей порядок выхода участников на старт.

Самым молодым конкурсантом стал в этом году 24-летний Геннадий Азарсков из Трамвайного парка № 8. Нынешний конкурс для него - второй по счёту: в прошлом году водитель, чей стаж на линии составляет 2 года, вошёл в десятку лучших, в этом надеется улучшить свой результат. Дмитрий Сидоров из 1-го трамвайного работает на линии более шести лет, в нынешнем конкурсном составе он - самый опытный из участников.

«Сегодня здесь собрались самые профессиональные водители нашего города. Все вы успешно прошли отборочные соревнования, показав, что уже по праву можете считаться лучшими. Каждый из вас достоин победы, но победит тот, кто сможет справиться с собой, со своим волнением, потому что в знаниях и навыках вы примерно равны», - поприветствовал участников заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов.

В программе первого дня соревнований – приёмка подвижного состава и пробные заезды. Все задания водителям знакомы и отточены повседневным трудом – эти привычные действия они совершают ежедневно, готовясь к каждому рейсу и работая на линии. Те же задачи ставит перед ними и программа конкурса – осмотр и подготовка вагона, движение на заданной скорости, разгон 20-тонного трамвая до 40 км/ч и экстренное торможение, точная остановка перед стоп-линией и другие упражнения. Экспертная оценка организована по стандартам WorldSkills, когда основные баллы присуждаются за мастерство и профессионализм выполнения отдельных элементов.

Имя лучшего водителя трамвая Петербурга станет известно по итогам всех конкурсных заездов 3 сентября, в день 140-летия российского трамвая. Именно в этот день в 1880 году петербургский инженер Фёдор Пироцкий провёл свой знаменитый эксперимент в Дегтярном переулке, при котором впервые в Российской империи был «двинут вагон электрической силою». Для своих опытов изобретатель использовал вагон конки под номером 114.