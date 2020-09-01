3 сентября возобновит работу маршрут «Первый туристический»

3 сентября, в день 140-летия российского трамвая, по улицам Петербурга снова начнёт курсировать туристический трамвай. Маршрут «Первый туристический» (Т1) возобновляет работу после перерыва, связанного с ограничительными мерами. Его трасса проходит через шесть мостов, а на пути – 500 достопримечательностей. Теперь билет на туристический трамвай можно будет купить в электронном виде на официальном сайте.

На сентябрь приходится сразу две «трамвайные» даты: 3 сентября 140 лет исполняется российскому трамваю и опытам инженера Федора Пироцкого в Дегтярном переулке, а 29 сентября день рождения отпразднует петербургский трамвай – 113 лет с момента открытия движения в городе на Неве.

К 140-летию российского трамвая приурочено возобновление работы маршрута «Первый туристический» после вынужденной приостановки. С 3 сентября классический ленинградский трамвай ЛМ-33 будет совершать по три рейса ежедневно. Выезд из Музея городского электрического транспорта: в 10:00, 13:00 и 16:00. Трасса маршрута Т1 остаётся прежней: с Василевского острова, через Петроградскую сторону, мимо Финляндского вокзала, через Литейный мост и по Литейному проспекту до Цирка на Фонтанке. А обратно – через Садовую улицу и Троицкий мост. На маршруте, как подсчитали специалисты, не менее пятисот достопримечательностей.

Но главная жемчужина маршрута – без преувеличения, сам трамвай. Это реплика самого любимого ленинградцами вагона ЛМ-33 (в народе «Американка»), который по праву считается одним из символов нашего города. Эти легендарные трамваи служили пассажирам рекордные 46 лет: в довоенное время, в блокаду и после войны вплоть до 1979 года. Современная «Американка» построена Горэлектротрансом в стилистке исторического вагона, но оснащена современным электрооборудованием и системами (например, рядом с каждым сидением есть usb-разъем).

Теперь билет на маршрут «Первый туристический» можно будет приобрести онлайн на сайте Музея городского электрического транспорта в разделе «Т1»: http://getmuseum.ru/T1.

Пассажиры допускаются в туристический трамвай только при наличии гигиенической маски и перчаток. Количество пассажиров одного рейса в целях обеспечения социальной дистанции будет снижено вдвое. Перед каждым рейсом трамвай будет проходить санитарную обработку.

Напомним, работа маршрута Т1 была приостановлена 19 марта в связи с нестандартной санитарно-эпидемиологической обстановкой. На период ограничительных мер петербуржцы могли путешествовать по городу на экскурсионном трамвае по маршруту «Первый туристический» в видеоформате. Соответствующий видеообзор из кабины туристического трамвая опубликован на официальных ресурсах Горэлектротранса.

Для справки:

3 сентября принято считать днем рождения российского трамвая благодаря успешным испытаниям прототипа трамвайного вагона в Дегтярном переулке, которые в этот день в 1880 году провел петербургский инженер Ф.А.Пироцкий. Тогда впервые в Российской Империи был «двинут вагон электрической силою». Для своих опытов изобретатель использовал вагон конки под номером 114. Именно такой номер сегодня носит реплика коночного вагона, представленного в Музее городского электрического транспорта. Экскурсоводы маршрута «Первый туристический» 3 сентября посвятят этой теме часть трамвайной прогулки.