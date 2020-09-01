«Петербургские магистрали»: вышел в свет августовский номер газеты

Будущее электротранспорта Санкт-Петербурга обсудили в ходе визита губернатора Александра Беглова в Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк. Накануне 1 сентября традиционно подвели итоги VII городского конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». Проект Digital Orchestra Михаила Голикова пришёл в Музей городского электрического транспорта с 8-й симфонией Бетховена.

В СТТП главе города показали подвижной состав разных лет, а также представили новинки 2020 года. Сейчас перед Петербургом стоит задача по поиску путей для масштабного обновления трамваев и троллейбусов одновременно с инфраструктурой Горэлектротранса. Своё видение будущего представили и участники VII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», победителей которого губернатор поздравил на торжественной церемонии в депо.

В парках и подразделениях Горэлектротранса проходит серия встреч трудового коллектива с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным. Трудовые собрания проходят в формате диалога, который затрагивает самые насущные и живые темы для работников предприятия.

8-я симфония Бетховена прозвучала в Музее городского электрического транспорта в окружении ретротрамваев и троллейбусов. Проект дирижёра Михаила Голикова объединяет лучших музыкантов в формате live-выступлений для трансляций на международных платформах.

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