Акцию «Внимание, дети!» продолжил профилактический рейд на Кронверкском проспекте

Петербургский Горэлектротранс совместно с отделом ГИБДД УМВД РФ по Петроградскому району провёл профилактическую акцию на Кронверкском проспекте. На обособленной полосе – интенсивное движение трамваев, однако пешеходы нарушают Правила дорожного движения и выходят на линию, подвергая свою жизнь риску и создавая угрозу стабильной работе общественного транспорта.

В первый учебный день особое внимание во время профилактической акции – к юным участникам дорожного движения. Представители Трамвайного парка №3 и Трамвайного парка №5 вместе с сотрудниками дорожной полиции провели профилактические беседы со школьниками, которые выходили на трамвайные пути в районе остановки «Сытный рынок» (здесь по соседству находится Школа №91, Университет ИТМО и Планетарий), а также около Ленинградского Зоопарка. Нарушителям напомнили о том, что трамвайная линия – это не тротуар, а выход на рельсы опасен. Тормозной путь у рельсового транспорта значительно длиннее, чем у легкового автомобиля, тяжелый вагон невозможно остановить мгновенно. Более того при резком торможении в салоне могут упасть и получить серьезные травмы пассажиры.

Сентябрьский рейд стал продолжением серии рейдов, которые систематически проводятся на Кронверкском проспекте.