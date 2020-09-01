Возобновлено движение трамвая №56 и троллейбуса №33

В связи с ростом пассажиропотока с 1 сентября возобновлено движение трамвайного маршрута №56 (Завод "Северная верфь" – улица Маршала Казакова) и троллейбусного маршрута №33 (Проспект Солидарности – Суворовский проспект).

Ограничение было введено 27 марта в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

В данный момент возобновили работу все маршруты трамваев и троллейбусов Горэлектротранса, за исключением троллейбусного маршрута №42. Напомним, что всего предприятие обслуживает 84 маршрута (из них 38 трамвайных и 46 троллейбусных).