Ребята из молодёжного центра «Лигово» побывали в Трамвайном парке № 8

Перед началом нового учебного года Трамвайный парк № 8 совместно с ОГИБДД УМВД РФ по Красносельскому району организовал необычное занятие для ребят из подростково-молодёжного центра «Лигово». Они познакомились с работой транспортного предприятия и побывали на уроке безопасности. Встреча состоялась в рамках профилактической акции «Внимание, дети!», которая проходит в Горэлектротрансе с 24 августа до 30 сентября.

Экскурсию для ребят подготовили заместитель директора Трамвайного парка № 8 по ремонту Алексей Калинин и помощник директора парка по безопасности движения Павел Каменский. Юные посетители узнали, как обслуживаются трамваи и как организован их выпуск на линию, также ребята побывали на медосмотре, который все водители обязательно проходят перед выходом на маршрут. После знакомства с организацией рабочего дня водителя – самое время побывать в кабине трамвая. За пультом управления современного вагона «Витязь-М» школьники примерили на себя роль вагоновожатого.

Программа продолжилась в музее Трамвайного парка № 8, где детям показали видеофильм на тему безопасности дорожного движения. Также в преддверии нового учебного года инспектор ОГБДД УМВД РФ по Красносельскому району Татьяна Жирнова рассказала о безопасном поведении на транспорте и пользе светоотражающих элементов.

Участие в экскурсии приняли воспитанники подростково-молодёжных клубов «Полёт», «Маяк», «Берег» и «Рекорд».

Фото: ПМЦ «Лигово».