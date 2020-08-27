Почти 4 млн пассажиров перевёз продлённый троллейбусный маршрут № 18

27 августа 2018 года троллейбусы с увеличенным автономным ходом (электробусы с динамической зарядкой) поехали по проспекту Маршала Блюхера, не оборудованному контактной сетью. Таким образом, троллейбусный маршрут № 18 «дотянулся» до станции метро «Лесная», с которой соединил железнодорожную станцию Ручьи. За 2 года троллейбусы с увеличенным автономным ходом перевезли по новой трассе порядка 3,8 млн пассажиров.

Новая транспортная связь между Калининским и Выборгским районами сразу стала востребована пассажирами. Если до продления маршрута, в августе 2018 г., его пассажиропоток составлял 35,4 тыс. чел., то за месяц работы в новом формате он вырос на 84,1 тыс. чел. – в три раза или на 237 %. А за два года на 18-м троллейбусе проехали порядка 3,8 млн пассажиров. Рекордными стали октябрь и декабрь 2019 года, когда 18-м маршрутом воспользовались 232,7 тыс. и 223,3 тыс. человек соответственно. Это с учётом того, что до продления трассы маршрут за весь год перевозил 370 тыс. чел. (период 2017-2018 гг.).

Трасса маршрута № 18: к/ст «Станция Ручьи» – ул. Руставели – Пискарёвский пр. – пр. Мечникова – Кондратьевский пр. – пр. Маршала Блюхера – Кантемировская ул. – к/ст «Пл. Академика Климова».

Справка: В Санкт-Петербурге развита крупнейшая в России маршрутная сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) или электробусов с динамической зарядкой. Эту работу удалось провести за 2-3 года, в том числе, благодаря наличию уже развитой троллейбусной инфраструктуры, которая поддерживается в нормальном работоспособном состоянии и выполняет функции «зарядной станции» для ТУАХ прямо во время движения по маршруту с пассажирами.

Технология автономного хода позволяет продлевать троллейбусные линии в кварталы новостроек (маршруты №№ 2, 18, 23, 32, 41); формировать новые межрайонные связи (маршруты №№ 43, 47); освобождать исторические здания от контактной сети (маршрут № 17 у Казанского собора); запускать временные маршруты на время ремонта путей или сохранять движение во время краткосрочных ремонтных работ (маршрут № 12 в 2018 году). Всего по типу зарядки электробусы условно подразделяют на три типа: электробусы с медленной зарядкой (overnight charging), электробусы с ультрабыстрой зарядкой (оpportunity charging) и электробусы с динамической зарядкой (in-motion charging). Для зарядки электробусов с динамической зарядкой (троллейбусов с увеличенным автономным ходом) используется уже имеющаяся контактная сеть.