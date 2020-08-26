С днём рождения, конка!

Петербургская пассажирская конно-железная дорога ведёт свою историю с 1863 года. Первое её испытание состоялось на Невском проспекте 22 июля. А уже 27 августа по маршруту поехали первые пассажиры. Новый вид общественного транспорта благодаря своей доступности и демократичности стал очень популярным. Только за один год первая городская линия конки перевезла почти миллион пассажиров.

Вагоны, запряжённые лошадьми и двигающиеся по рельсам, не были диковинкой для Петербурга. Первая конно-железная дорога была спроектирована и построена близ Смоленской слободы ещё в 1854 году. В 1860 году в столице империи появилась первая линия грузовой конно-железной дороги. А спустя 3 года конка стала перевозить пассажиров.

Петербуржцы сразу оценили преимущества конки. Одно из главных – вместимость вагона, который мог перевозить до сорока пассажиров. Поэтому, даже несмотря на небольшую скорость (8-12 км/ч), ставшую поводом для поговорки «конка, конка, догони цыплёнка», новый вид транспорта составил серьёзную конкуренцию омнибусам и извозчикам. Демократичными были и цены. На первоначальном этапе проезд в закрытом салоне первого этажа стоил пять копеек, на втором, открытом этаже, который назывался империалом - три копейки. Кстати, до 1903 года женщинам ездить на империале запрещалось – считалось неприличным подниматься в платьях и юбках по винтовой лестнице.

Другие правила проезда пассажиров касались безопасности дорожного движения. Так, входить в вагон и выходить из него разрешалось только на местах остановки, или когда он ехал не очень быстро, и обязательно справа по ходу движения. Это помогало обезопасить горожан от попадания под лошадей встречного вагона. Тянули вагончики конки одна или две лошади, а перед городскими мостами были организованы стоянки резервных лошадей – упряжке не всегда было под силу завести тяжёлый вагон на мост.

В наши дни реплику вагона конки можно увидеть в Музее городского электрического транспорта. Он был воссоздан по старинным чертежам на Петербургском трамвайно-механическом заводе к 80-летию петербургского трамвая. Вагон окрашен в исторический синий цвет, ему присвоен номер 114. Именно такой номер имела конка, ставшая первым в мире электрическим трамваем, запущенным в Петербурге 3 сентября 1880 года инженером Фёдором Аполлоновичем Пироцким. Эта дата считается днём рождения российского трамвая, которому на днях исполняется 140 лет.