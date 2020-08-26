Трамвай с детскими рисунками-2020 отправился в первый рейс

С 26 августа на маршруте №10 пассажиры могут встретить «трамвай-галерею». Борта необычного трамвайного поезда украшают яркие работы участников VII конкурса рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». Старт конкурсу Горэлектротранс дает 1 июня, в Международный день защиты детей, а завершается программа перед 1 сентября «городским смотром работ»: трамваи и троллейбусы с рисунками выезжают на петербургские магистрали. «Петербургским магистралям» и посвятили тему конкурса-2020. Одноименное название носит корпоративная газета Горэлектротранса, которая 1 июня отметила 75-летие. Необычный поезд вышел на маршрут в преддверии еще одного транспортного юбилея – 3 сентября исполняется 140 лет российскому трамваю.

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У горожан, вглядывающихся с остановки в номер маршрута прибывающего транспорта, появился еще один повод задержать на нем взгляд. Новое оформление бортов трамвая №10 привлекает внимание яркими красками и необычными сюжетами, которые представили в своих работах участники VII конкурса «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». На трамвайном поезде нашлось место рисункам как самых юных участников 4-5 лет, так и уже более «опытных художников» в возрасте до 12 лет; а работы петербуржцев соседствуют с рисунками ребят из Энгельса и Тюмени. Объединяет их любовь к Петербургу и узнаваемой повседневности электрического транспорта Северной столицы.

Так, вежливый троллейбус пропускает через пешеходный переход утиное семейство; другой троллейбус – в цилиндре Александра Пушкина – дает дорогу эрмитажным котам, шагающим по петербургским магистралям. Компанию этим рисункам составил рыжий трамвай, который мчит и мурчит, потому что он… кот. На 31 маршруте возле Телебашни изучает новое место работы сочлененный троллейбус производства «Белкоммунмаш» - такие машины поставки 2020 года только-только вышли на линию и уже попали в фокус внимания юных художников. Иными словами, участники конкурса рисунков со всей серьезностью подошли к работе над темой «Петербургские магистрали».

Сочлененный троллейбус (т.н. «гармошка») поставки 2020 года «Vitovt Max II» производства «Белкоммунмаш» Рисунок

Ксении Фоминой

Оформленный красочными детскими рисунками подвижной состав создаёт пассажирам особое настроение, - подмечает водитель трамвая Сергей Старцев: «Очень яркая реакция у детей на вагоны, оформленные к конкурсу детского рисунка. Они радуются вместе с родителями, которые с ними едут. Всем очень нравится такое оформление».

Радоваться успехам юных петербуржцев, по доброй городской традиции, будут пассажиры и другие участники движения, которым в пути встретится необычный транспорт. Помимо трамвая №10, детские рисунки появились и на троллейбусах, которые работают на севере и в центре города.

Петербургский Горэлектротранс благодарит всех участников VII конкурса «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», поздравляет победителей с выходом на линию «трамвая-галереи» и желает всем ребятам успешного начала учебного года! Всем по пути!

Сайт конкурса рисунков: deti.electrotrans.spb.ru

Галерея рисунков финалистов: https://deti.electrotrans.spb.ru/best/#2020