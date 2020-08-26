В начале 2020 года количество поездок по банковским картам возросло вдвое

Горэлектротранс отчитался на балансовой комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности в первом полугодии. Показатели работы предприятия комиссия рассматривала 25 августа в формате видеоконференцсвязи.

Горэлектротранс – одно из крупнейших транспортных предприятий России. Сейчас оно обслуживает 84 маршрута, из них 38 трамвайных и 46 троллейбусных.

За 1 полугодие 2020 года парк подвижного состава предприятия пополнили 22 новых троллейбуса (к моменту проведения балансовой комиссии – уже 53 новых троллейбуса).

Нестандартная санитарно-эпидемиологическая ситуация начала весны отразилась на фактическом объёме транспортной работы. По сравнению с 1 полугодием 2019 г. он снизился на 14,4 % и составил 27,6 млн км, план выполнен на 99,8 %. С 30 марта маршруты работали по расписанию выходного дня, с 1 апреля было сокращено время работы наземного транспорта до 23.00, временно было закрыто движение по 6 троллейбусным и 4 трамвайным маршрутам. Переход на расписание рабочего дня начался с 30 июля.

За отчётный период наземным электрическим транспортом перевезено в общей сложности 97,2 млн пассажиров. По сравнению с прошлым годом общее количество перевезённых пассажиров сократилось на 61,9 млн человек или на 38,9 %. Поскольку в период ограничительных мер было приостановлено действие льготных билетов, то наибольшее снижение произошло именно по ним.

В первом полугодии почти в 2 раза выросло число пассажиров, использующих для оплаты банковские карты и отдельные виды суточных билетов (билет на 1 сутки и на 4 суток).

В соответствии с государственной политикой на предприятии продолжается работа по импортозамещению. Продукция российского производства составила в первом полугодии 461,8 млн рублей или 96 % от общего объёма закупок.