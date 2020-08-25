Горэлектротранс самостоятельно подготовит экспертов бережливого производства

В рамках программы развития производственной системы Горэлектротранса началось обучение новой группы экспертов бережливого производства. На этот раз обучение проводится собственными силами предприятия – с привлечением сотрудников корпоративного офиса. Все они ранее прошли программу под руководством всемирно известного специалиста в области бережливого производства Майкла Вейдера, а теперь уже самостоятельно организуют учебный процесс.

Обучение проходит на базе второй площадки Трамвайного парка № 3 на Среднем проспекте В.О., где также располагается Музей городского электрического транспорта. На первом этапе будущие эксперты изучают внедрение на рабочих местах системы 5С – первого инструмента бережливого производства. На данный момент такая система уже заработала в кабинете директора музея, комнате экскурсоводов и в подсобном помещении. На следующем этапе обучающиеся будут внедрять 5С на производственных участках, где происходит реставрация музейных вагонов, а также обеспечивается техническое обслуживание ретротрамваев и подвижного состава Трамвайного парка № 3.

«Может показаться, что внедрение стандарта 5С в офисном помещении - это лёгкая задача, однако если офисные помещения используются творческими людьми, то задача приобретает уже совсем другой уровень сложности. Несмотря на это, эксперты справились очень хорошо, - оценил первый этап обучения директор Трамвайного парка № 3 Артём Михайлов. - Группа подобралась ровная, а самое главное, что у каждого участника есть желание приобретать новые знания, навыки и готовность их применять в своей работе, так что впечатления - самые приятные и положительные».

До конца 2020 года предстоит подготовить 16 экспертов - представителей различных парков, подразделений и служб. По окончанию обучения участники группы получат свидетельства, подтверждающие их новый статус экспертов бережливого производства.

«К экспертам могут обратиться за помощью все, кто хочет улучшений на своих рабочих местах, кто хочет, чтобы их идеи были услышаны руководством, - пояснил ведущий экономист Планово-экономического отдела Финансово-экономического управления Константин Тычинин. - Эксперты будут оказывать помощь руководителям своих подразделений по внедрению инструментов бережливого производства, содействовать коллегам в реализации проектов улучшений, готовить рационализаторские предложения, которые впоследствии могут быть применены во всех подразделениях Горэлектротранса. Тем самым предприятие будет уходить от восьмого вида потерь – потерь творческого потенциала у сотрудников ГЭТ».

В настоящее время в Горэлектротрансе работают 48 экспертов бережливого производства. В общей сложности ими внедрено более 40 проектов улучшений, суммарный экономический эффект от которых составил 306 миллионов рублей.

Фотографии корпоративного офиса.