В преддверии 1 сентября в Горэлектротрансе стартовала акция «Внимание, дети!»

Горэлектротранс усиливает работу по обеспечению безопасности движения с 24 августа до 30 сентября. В связи с завершением школьных летних каникул и приближением нового учебного года на предприятии запланирован комплекс профилактических мероприятий, направленных на профилактику детского травматизма на транспорте.

В рамках акции «Внимание, дети!» состоится серия рейдов по безопасности движения, организуемых Службой движения совместно с трамвайными и троллейбусными парками. Время проведения этих рейдов планируется таким образом, чтобы они приходились на утренние и послеобеденные часы, когда дети следуют к образовательным учреждениям и обратно. Особое внимание в ходе рейдов уделяется организации дорожного движения вблизи мест скопления детей, наличию дорожных знаков 1.23 «Дети», состоянию освещения и дорожной разметки в зоне пешеходных переходов и посадочных площадок, исправности дорожных знаков и светофорных постов, чистоте обязательных остановок общественного транспорта. По выявленным недостаткам направляются обращения в соответствующие городские ведомства и организации, а в случае необходимости – в районные комиссии по безопасности дорожного движения.

Важная часть акции «Внимание, дети!» - подготовка водителей и кондукторов, с ними проводятся специальные инструктажи. Линейному персоналу напоминают об усилении контроля за поведением детей вблизи проезжей части и в салонах транспортных средств, о строгом соблюдении скоростных режимов, о выполнении методических рекомендаций по обслуживанию маломобильных групп пассажиров и о порядке действий при обнаружении так называемых «зацеперов». Напомним, что с 2017 года эти действия («зацепинг») влекут за собой уголовную ответственность – от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет. Соответствующий закон был принят Государственной Думой РФ.

Также в рамках акции осуществляется видеомониторинг работы водителей на линии, усиливается проверка технического и санитарного состояния транспортных средств (в том числе на конечных станциях), исправности зеркал для обзора салона подвижного состава, аппарелей, системы книлинга, работы информационного знака «Внимание, пассажир!», систем видеонаблюдения.

К соблюдению дисциплины на дороге «побуждают» даже сами трамваи и троллейбусы, задействованные в проекте «Добрый транспорт». Подвижной состав, на бортах которого размещены правила поведения на дороге, привлекает внимание маленьких пассажиров и пешеходов и формирует осознанную необходимость в соблюдении ПДД. Безопасность детей зависит также от самих участников дорожного движения. Петербургский Горэлектротранс призывает автомобилистов соблюдать ПДД, быть внимательными, вежливыми и обеспечивать приоритет общественному транспорту.