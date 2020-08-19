Информация Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга сообщает, что с 2007 года в Санкт-Петербурге создана и осуществляет свою деятельность Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная организация».

Фонд создан с целью развития в Санкт-Петербурге системы кредитования малого предпринимательства, системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах займа и лизинга.

В соответствии с Планом дополнительных мероприятий (действий) («второй пакет мер поддержки») по обеспечению устойчивого развития экономики Санкт-Петербурга в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденным 12.05.2020 Губернатором Санкт-Петербурга Бегловым А.Д., Фонд докапитализирован на сумму 2 миллиарда рублей для предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства с целью финансирования выплат по заработной плате и начислений.

По данному виду займов в Фонд могут обратиться субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сферах, включенных в Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, 10.04.2020 № 479, 18.04.2020 № 540, 12.05.2020 № 657, 26.05.2020 № 745, 26.06.2020 № 927.

Займы предоставляются в размере от 50000 рублей до 5000000 рублей, но не более объема расходов, связанных с выплатой заработной платы сотрудникам субъекта малого и среднего предпринимательства за 2019 год. Срок займа: от 6 до 36 месяцев. Предоставляется отсрочка по выплате основного долга и процентов на первые 12 месяцев. Процентная ставка по договору займа составляет 1% годовых на 1-12 месяц, 2% годовых на 13-24 месяц, 3% годовых на 25-36 месяц.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, подтвердившие выполнение условий по сохранению численности сотрудников по состоянию на 01.01.2022, 01.01.2023, 01.04.2023 года, в полном объеме исполнившие обязательства по выплате основного долга и процентов по договору займа, смогут получить субсидию на развитие деятельности, обратившись в 2023 году в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Субсидия в размере 100% от основного долга по договору займа будет предоставлена, если среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 01.01.2022, 01.01.2023, 01.04.2023 года будет составлять не менее 90% по отношению к 01.04.2020 года, а размер средней заработной платы на одного работника составит не менее двух МРОТ, установленных в Санкт-Петербурге на контрольную дату. Субсидия в размере 70% будет предоставлена при сохранении численности сотрудников не менее 90%, а размер средней заработной платы на одного работника составит не менее одного МРОТ. Субсидия в размере 50% будет предоставлена при сохранении численности сотрудников не менее 80%, а размер средней заработной платы на одного работника составит не менее одного МРОТ.

Реализация данной Программы является дополнительной мерой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Программа Фонда реализуется на региональном уровне и дополняет Программу на получение кредита под 2% годовых на возобновление бизнеса, действующую на федеральном уровне. Правила предоставления субсидий по федеральной программе утверждены Постановлениями Правительства РФ от 02.04.2020 №422, 16.05.2020 №696.

Контакты фонда для получения консультации по займам на заработную плату:

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