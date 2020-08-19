В Петербурге назвали имена лучших водителей троллейбуса-2020

Петербургский Горэлектротранс подвёл итоги финала городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса-2020». Он проходил на специально оборудованной трассе на территории старейшего троллейбусного парка Санкт-Петербурга на Сызранской улице.

1 место

Игорь Корнилов

Троллейбусный парк №1 2 место

Екатерина Ершова

СТТП 3 место

Антон Фадюшин

Троллейбусный парк №1

Победителем конкурса стал Игорь Корнилов, который работает в Троллейбусном парке №1 два с половиной года. Для него это второй по счёту конкурс: два года назад со стажем работы всего полгода он стал бронзовым призёром городских соревнований. Сейчас встретить лучшего водителя троллейбуса Санкт-Петербурга чаще всего можно на маршруте №37, иногда – на №20 и №45.

«Мы ждали оглашения результатов сразу же после прохождения трассы, - рассказывает победитель конкурса, - примерно знали, кто и как проехал, и я уже представлял, что буду где-то в начале списка – 1-2-3 места. Но всё равно, это довольно круто – стать чемпионом. Соперники были очень сильные. И первая десятка по количеству очков идёт очень плотно. Готового рецепта победы нет, иначе каждый бы побеждал. Надо стараться посвятить всё время тренировкам, оттачиванию каждого конкурсного элемента. Без тренировки – никуда, но конечно, удача тоже важна: ведь даже на финальном заезде можно случайно зацепить какой-нибудь конус и потерять баллы».

Второе место по итогам конкурсных заездов – у Екатерины Ершовой из Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка, третье место занял Антон Фадюшин из Троллейбусного парка №1 - призёр городского конкурса 2019 года, а также призёр международного конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса, прошедшего в прошлом году в Белоруссии..

Финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса-2020» Горэлектротранс провёл 18-19 августа. Конкурсная трасса и оценка экспертов соответствует стандартам мирового движения рабочих профессий WorldSkills. Призёры практического этапа соревнований досрочно повысят разряд и получат премию, а двое победителей будут защищать честь Санкт-Петербурга на всероссийском конкурсе осенью.