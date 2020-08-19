Александр Беглов посетил Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк

Будущее электротранспорта Санкт-Петербурга обсудили в ходе визита губернатора Александра Беглова в Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк (СТТП) на Гражданском проспекте. Здесь глава города оценил состояние подвижного состава разных лет, а также осмотрел новинки 2020 года – троллейбус «Адмирал» и сочлененный «Vitovt Max II». Сейчас перед Петербургом стоит задача по поиску путей для масштабного обновления трамваев и троллейбусов одновременно с инфраструктурой Горэлектротранса. Своё видение будущего представили и юные петербуржцы-участники VII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», победителей которого губернатор поздравил на торжественной церемонии в СТТП.

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В рабочей встрече с Александром Бегловым приняли участие вице-губернатор Максим Соколов, председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. В настоящее время Правительством Санкт-Петербурга совместно с Горэлектротрансом определяются модели финансирования и способы реализации программы по масштабному обновлению трамваев и троллейбусов. Петербург, продолжая традиции Трамвайной столицы мира, должен развивать и внедрять современные технологии электротранспорта с учётом требований к инфраструктуре и организации движения. Это сразу делает трамвай популярным среди горожан. Например, Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк выпускает на маршрут №100 на пр. Просвещения трехсекционные низкопольные трамваи, которые работают в «режиме метро» с интервалом порядка 3 минут, что напрямую отражается на их привлекательности для пассажиров. Сейчас «сотый» маршрут – самый востребованный трамвайный маршрут Горэлектротранса, в 2019 году он перевёз 19,3 млн человек (на 10% больше, чем в 2018 году).

Вопрос обновления трамвайного и троллейбусного парка Петербурга последние годы является одним из наиболее острых. Особенно на фоне перехода на новую модель транспортного обслуживания, которая в числе прочего предполагает использование транспорта повышенной вместимости. Александру Беглову в СТТП показали подвижной состав разных лет и троллейбусы поставки 2020 года, в том числе особо повышенной вместимости:

«Впервые за 7 лет город приобретает так называемые «гармошки». Они могут взять на борт больше 150 человек - почти как трамвай», - отметил глава города. Как подчеркнул губернатор, Петербург – бесспорный лидер в России в развитии современного троллейбусного движения. Контактная сеть северной столицы используется максимально эффективно, в том числе в качестве «зарядной станции» для троллейбусов с автономным ходом. «Кроме закупки и обновления подвижного состава требуется реконструкция и ремонт инфраструктуры - электрических сетей и трамвайных рельсов», - подчеркнул Александр Беглов.

До конца года Горэлектротранс должен получить в лизинг крупную партию новых троллейбусов. В частности, это 87 классических троллейбусов «Адмирал» («ПК Транспортные системы», Энгельс) и 20 сочлененных троллейбусов особо большой вместимости БКМ-43303 «Vitovt Max II» («Белкоммунмаш», Минск). Все новые модели - 100% низкопольные, что позволяет ускорить посадку-высадку пассажиров, а также сделать транспорт более доступным для всех категорий пассажиров.

Интересно, что новые троллейбусы, едва появившись в городе, уже вдохновили участников VII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», которые изображали новинки в своих работах. В этом году конкурс посвящен 75-летию корпоративной газеты Горэлектротранса «Петербургские магистрали». Александр Беглов ознакомился с выставкой, на которой ребята представили свое видение будущего электротранспорта. Глава города поздравил финалистов, которые побывали в этот день в настоящем производственном депо.

Победители VII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»:

1 место. Алиса Губайдуллина, 7 лет

2 место. Эмили Петросян, 4 года

3 место. Георгий Кочарян, 5 лет

3 место. Устинья Полукарова, 5 лет

3 место. Дарья Лаптиева, 10 лет

Победители в номинациях:

«Классика ленинградских магистралей». Кирилл Коротков, 12 лет

«Новый знакомый». Ксения Фомина, 9 лет

«Петербургская прогулка». Юля Панафидина, 7 лет

«Полосатый рейс». Мария Шмидт, 5 лет

«Утиные истории». Седова Полина, 4 года

«Северная палитра». Дарья Бутенко, 11 лет

«Весёлый день». Александра Доладова, 11 лет

«Высокая цель». Ира Зыкова, 9 лет

«Городская прогулка». Тимофей Хлобыстов, 9 лет

«Ленинградская панорама». Тимофей Желтиков, 12 лет

«Всем по пути». Марина Злотникова, 11 лет

«Трамвайный прогноз». Прасковья Полукарова, 9 лет

«Любимый маршрут». Маруся Трапезникова, 6 лет

«Память Ленинградского сквера». Гоша Ковалёв, 6 лет

«Джентельменское соглашение». Анастасия Новикова, 5 лет

«Городские цветы». Маргарита Горюнова, 3 года

Спецприз:

«Кабель жизни». Юрий Столяров, 12 лет

«Юбилейный год». Дарья Абрамова, 8 лет

«Юбилейный год». Александра Андреева, 8 лет

«Юбилейный год». Артём Круглов, 4 года

Ежегодный конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» проводится при активной поддержке Первичной профсоюзной организации «Горэлектротранс».



Информация для участников VII конкурса рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»



Сайт конкурса рисунков: deti.electrotrans.spb.ru