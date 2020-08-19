Участникам VII конкурса детских рисунков "Трамваи и троллейбусы в городе на Неве"

Участников конкурса детских рисунков ждут за призами в Музее городского электрического транспорта!

Завершился VII конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». В этом году он был посвящен 75-летию корпоративной газеты Горэлектротранса «Петербургские магистрали». В связи с нестандартной санитарно-эпидемиологической обстановкой подача работ проходила в режиме онлайн, а большой детский праздник был отменен и подведение итогов прошло в сжатом формате. Однако это не повод отказываться от традиционной встречи с Музеем городского электрического транспорта. Правда, в отдельном порядке. Родителей и ребят приглашают за грамотами и сувенирами участников VII конкурса в часы работы Музея ГЭТ.

Забрать грамоту и сувениры родители или представители участника конкурса могут с 26 августа в Музее городского электрического транспорта, В.О., Средний пр.,77. Режим работы: со среды по воскресенье, с 10 до 17 часов.

Обращаем внимание, что сейчас музей работает в отдельном режиме, экскурсионное обслуживание осуществляется только по предварительной записи. Подробнее информация для посетителей представлена на сайте:

getmuseum.ru и по телефону 8 (812) 321-54-05.

Все присланные работы размещены на сайте, там же опубликованы итоги конкурса-2020: deti.electrotrans.spb.ru.

На картинах юных художников можно увидеть самые разные фантазии: трамваи и троллейбусы летающие, плавающие, старинные, современные, из будущего… Некоторые из них украсят борта трамваев и троллейбусов, чтобы пассажиры города на Неве тоже познакомились с работами участников.

Петербургский Горэлектротранс и Музей городского электрического транспорта благодарят всех, кто принял участие в конкурсе! Надеемся на новую встречу с вами в 2021 году!

Сайт конкурса рисунков: deti.electrotrans.spb.ru