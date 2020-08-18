Троллейбусы на трассе: стартовал финал конкурса профессионального мастерства среди водителей Горэлектротранса

Наиболее профессионального водителя троллейбуса определят в Петербурге. Сегодня стартовал наиболее зрелищный – финальный этап городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса». Молодые водители Горэлектротранса вышли на специально оборудованный полигон на территории старейшего троллейбусного парка на Сызранской улице. На трассе – ряд испытаний, которые не далеки от реальных сложностей на дорогах северной столицы.

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Теоретический этап конкурса состоялся весной: участникам требовалось показать безукоризненные знания Правил дорожного движения, служебных инструкций и так далее. По количеству баллов выявились 18 финалистов из всех пяти троллейбусных парков Санкт-Петербурга. Практический этап был перенесён из-за эпидемиологической обстановки, однако участники конкурса, по сути, продолжили тренировки: каждый выход на маршрут только помогает оттачивать мастерство,- рассказал заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов:

«Соревнования у нас состоят из девяти участков, девять упражнений участники должны выполнить. Все эти упражнения они, естественно, ежедневно выполняют на линии. И подъезды к остановкам, и крутые виражи, и заезды в боксы. Соревнования довольно сложные: водители должны показать как лучшее время, так и сделать все упражнения без ошибок».

Конкурсная трасса соответствует стандартам Мирового движения рабочих профессий WorldSkills. В качестве членов жюри и судей – эксперты, то есть представители Горэлектротранса с большим опытом работы на предприятии. Призёры практического этапа соревнований досрочно повысят разряд и получат премию, а двое победителей получат право защищать честь Санкт-Петербурга на всероссийском конкурсе, - пояснил главный эксперт конкурса, заместитель начальника Службы движения Горэлектротранса Максим Лагуткин:

«Для сотрудников предприятия это не в диковинку, а вот сторонних наблюдателей всегда удивляет, как быстро и ловко выполняют те или иные задания наши водители. Но, как и в предыдущие годы, гнаться за скоростью не главное: нужно чётко и качественно выполнить каждый элемент конкурса».

Ну а пока впереди участников ждёт ещё один день напряжённых соревнований за право считаться лучшим водителем троллейбуса города на Неве.