«Казалось, что трамваи подпевают»: Digital Orchestra Михаила Голикова в Музее городского электрического транспорта

8-я симфония Бетховена прозвучала в стенах депо старейшего в Санкт-Петербурге Василеостровского трамвайного парка. Сейчас часть его территории занимает Музей городского электрического транспорта, который музыканты симфонического оркестра под руководством дирижера Михаила Голикова превратили в настоящий концертный зал. Свою премьерную партию сыграли и легендарные трамваи и троллейбусы города на Неве и по признанию дирижера стали новым инструментом симфонического оркестра.

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Симфонический оркестр проекта Digital Orchestra разместился прямо посередине депо. Именно из этих стен в 1907 году вышли на линию первые трамваи Санкт-Петербурга. Чтобы организовать пространство для оркестра, потребовалось переставить часть вагонов. На образовавшейся площадке, прямо на рельсах между уникальными трамваями северной столицы, поставили дирижёрский помост и пюпитры. Окружающая обстановка вдохновила и музыкантов, и автора идеи необычного выступления – дирижера и руководителя симфонического оркестра «Таврический» Михаила Голикова:

«Сразу, как только вошёл, увидев эти прямые рельсы, понял, что я нахожусь в привычной «пятистанной жизни». И так интересно получилось, что моё место точно оказалось местом регулировщика, я стою прямо на двойной сплошной полосе, разделяющей два потока».

Исполнение 8-й симфонии Бетховена в окружении старинной техники – это часть нового петербургского проекта Digital Orchestra Михаила Голикова. По его словам, он с детства хотел попробовать себя в роли вагоновожатого, но в жизни сложилось иначе: вместо пульта водителя трамвая он встал за дирижёрский. Выступление в Музее городского электрического транспорта вернуло детские воспоминания:

«Казалось иногда, что трамваи нам подпевают. Трамвай стал новым инструментом симфонического оркестра, ведь дерево внутри них создаёт новую акустику. Трамваи наполнились звуком, послышалось, что я в отзвуках слышу это пение трамваев».

Трамваи из коллекции Музея городского электрического транспорта Михаил Голиков назвал подлинным произведением искусства и выразил надежду, что когда-нибудь сможет повторить подобное выступление в историческом депо для широкого зрителя.