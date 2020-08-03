Горэлектротранс расширяет возможности системы «Говорящий город»

Система информирования и ориентирования маломобильных групп населения в городской среде «Говорящий город» стала более доступной для пассажиров Горэлектротранса. Предприятие внедряет на подвижном составе новое оборудование, расширяющее возможности системы. Теперь, чтобы получить информацию о прибывающем на остановку общественном транспорте, маломобильные пассажиры могут использовать не только абонентское устройство, но и специальное приложение. Задача была поставлена Минтрансом и выполняется под контролем Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Новое приложение доступно для смартфонов на платформе Android и iOS, его может скачать любой желающий. Как и абонентское устройство, оно обеспечивает обратную связь между ожидающим на остановке пассажиром и транспортным средством: помогает определить номер трамвая или троллейбуса, направление движения, наличие в салоне низкого пола. Водитель, в свою очередь, получает через специальный радиотрансивер сигнал о том, что на остановке ожидает маломобильный пассажир, и осуществляет необходимые действия для его безопасной посадки.

«После того, как мы начали внедрять такую систему, на предприятие стали приходить отзывы от пассажиров, которые благодарят за то, что наш транспорт стал более доступным. Важно также, что в период ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, система «Говорящий город», помогает соблюдать социальную дистанцию. То есть, маломобильный пассажир для посадки в транспортное средство может не вступать в диалог с другими людьми, снижая тем самым возможность заражения инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем», - рассказал заместитель начальника Службы движения - начальник отдела эксплуатации Максим Лагуткин.

В рамках внедрения приложения слабовидящие пассажиры протестировали 5 августа подвижной состав Горэлектротранса на Загородном проспекте. Все троллейбусы, оснащённые новым оборудованием, благополучно «откликнулись» на смартфоны.

«Система очень простая, не нужно ни к чему привыкать, - поделился своими впечатлениями пассажир Кирилл Белоусов. - Это бесплатное приложение, которое ты скачал, запустил и начал пользоваться. Ты просто пришёл на остановку, услышал троллейбус, получил о нём нужную информацию, зашёл, сел. К тому же приложение более функционально: я могу фильтровать нужный вид транспорта, номер маршрута, низкопольность. А ещё в отличие от абонентского устройства смартфон - это тот девайс, который всегда с тобой, его процессор мощнее».

«С трамваями и троллейбусами всё практически идеально, - рассказал ещё один пассажир, Илья Овсянников. - Раньше это был просто транспорт, а теперь – доступный транспорт. В нём появилась опция, которая позволяет не обращаться ни к кому на остановке за дополнительной помощью. С каждым годом улучшается и дисциплина водителей – стали дольше ждать, адекватнее реагировать на систему, на маломобильного пассажира».

Внедрение на подвижном составе Горэлектротранса нового оборудования позволит маломобильным пассажирам самим выбрать способ коммуникации с транспортным средством: с помощью приложения или абонентского устройства.

«Мы надеемся, что приложение станет популярным среди пользователей, ведь эта система полезна не только для слабовидящих пассажиров, но и для колясочников, для пожилых людей, для мам с детьми, испытывающих затруднения при посадке, - пояснила генеральный директор компании и проекта «Говорящий город» Мария Ромашова. - При этом, принимая решение о разработке приложения, мы понимали, что исключить абонентские устройства не можем. Потому что есть категории людей, которые по каким-то причинам – либо психологическим, либо физическим – не используют смартфоны. Поэтому новая версия оборудования поддерживает и то, и другое».

В настоящее время оборудованием, которое работает и с абонентским устройством, и с приложением, оснащено около двух десятков единиц подвижного состава. В перспективе оно будет установлено на всех трамваях и троллейбусах.